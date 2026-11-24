Dem Alltag entfliehen, neue Energie tanken und gemeinsam entspannen: Im Hotel Ayurveda Die Zeit in St. Veit an der Glan dreht sich alles um Wohlbefinden und Erholung. Die „Krone“ verlost jetzt einen exklusiven Spa Day für vier Personen und lädt dazu ein, die faszinierende Welt des Ayurveda kennenzulernen.
Eine Auszeit vom hektischen Alltag, wohltuende Behandlungen und ein besonderes Wohlfühlerlebnis: Das Hotel Ayurveda Die Zeit in St. Veit an der Glan bietet seinen Gästen die Möglichkeit, Körper und Geist etwas Gutes zu tun. Im Mittelpunkt steht dabei die traditionelle indische Gesundheitslehre Ayurveda, die auf ein harmonisches Zusammenspiel von Entspannung, Ernährung und individuellem Wohlbefinden setzt.
Mit seiner einladenden Atmosphäre und seinem ganzheitlichen Wohlfühlkonzept schafft das Hotel einen Rückzugsort für alle, die bewusst abschalten und neue Kraft schöpfen möchten. Hier stehen Entschleunigung, innere Balance und das persönliche Wohlbefinden im Vordergrund.
Von kurzen Auszeiten bis zu intensiven Ayurveda-Retreats
Wer sich eine längere Auszeit gönnen möchte, findet im Hotel Ayurveda Die Zeit eine vielfältige Auswahl an Retreats für unterschiedliche Bedürfnisse. Ob beim zweitägigen „Ayurveda Ritual“ mit zwei Übernachtungen, der dreitägigen „Ayurveda Glückszeit“ mit drei Übernachtungen oder dem fünftägigen „Relax Zeit für dich“ mit fünf Übernachtungen – die verschiedenen Programme verbinden traditionelle Ayurveda-Anwendungen mit Yoga, wohltuenden Massagen und individuell abgestimmter Ernährung.
Auch längere Aufenthalte wie die „Ruhe und Kraft Zeit“, die „Ayurveda Auszeit für die Seele“ oder das intensive 14-Nächte-Programm „Panchakarma Zeit“ laden dazu ein, bewusst zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken.
Sie suchen noch nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten? Wie wäre es dieses Jahr mit einer Extraportion Entspannung statt der üblichen Geschenke unter dem Christbaum? Mit den Gutscheinen des Hotels Ayurveda Die Zeit verschenken Sie etwas besonders Wertvolles: gemeinsame Zeit, Erholung und unvergessliche Wohlfühlmomente.
Ob für den Partner, die Familie oder gute Freunde – eine Auszeit vom Alltag sorgt garantiert für Vorfreude auf die wohlverdiente Entspannung. Hier können Sie die Gutscheine bequem online entdecken.
Mitmachen und gewinnen
Sie haben nun die Chance auf eine Auszeit für vier Personen im Hotel Ayurveda Die Zeit in St. Veit an der Glan! Das Hotel Ayurveda Die Zeit verlost einen Spa-Day für vier Personen! Inkludiert hierbei sind folgende Leistungen
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. Dezember, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Reisezeit“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.