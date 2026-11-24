Sie suchen noch nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten? Wie wäre es dieses Jahr mit einer Extraportion Entspannung statt der üblichen Geschenke unter dem Christbaum? Mit den Gutscheinen des Hotels Ayurveda Die Zeit verschenken Sie etwas besonders Wertvolles: gemeinsame Zeit, Erholung und unvergessliche Wohlfühlmomente.



Ob für den Partner, die Familie oder gute Freunde – eine Auszeit vom Alltag sorgt garantiert für Vorfreude auf die wohlverdiente Entspannung. Hier können Sie die Gutscheine bequem online entdecken.