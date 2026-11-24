2023 entdeckten die beiden Berliner Filmstudenten Moritz Henneberg und Julius Drost ihren Abschlussfilm im Netz. Doch statt ihnen war jemand anderes als Urheber angegeben. Ihnen wurde klar: Jemand hatte ihren Film gestohlen. Die Spurensuche führte sie in die USA, wo sie den Dieb mit einer List zu einem Treffen überredeten und ihn auf ihre ganz eigene Art stellten.