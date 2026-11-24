„Ich musste keine Sekunde überlegen, freue mich wirklich sehr, dass ich die Gelegenheit bekomme, noch einmal nach Graz zurückzukehren. Mit dieser Mannschaft zu spielen, macht richtig viel Spaß. Und auch die Fans in Graz sind einfach fantastisch. Also, bis bald!“, kann es Kiviaho nicht mehr erwarten. Auch Sportchef Philipp Pinter ist begeistert: „Er hat gezeigt, dass er ein sehr starker Rückhalt ist und mit Nico gemeinsam ein ideales Goalie-Gespann bildet. Zusätzlich ist er charakterlich top, kennt alle unsere Abläufe.“