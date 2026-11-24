Am Montag erhielten die 99ers die schlechte Nachricht, dass Super-Goalie Maxime Lagace wegen einer Verletzung für zehn bis zwölf Wochen ausfällt – zum dritten Mal in einem Jahr. Schon am Dienstag konnte der Eishockey-Meister aber einen Ersatz präsentieren. Und das ist ein „alter“ Bekannter.
Der Eishockey-Meister war zum Handeln gezwungen. Denn am Freitag verletzte sich Goalie Maxime Lagace erneut an den Adduktoren, am Montag Abend bekamen die 99ers Gewissheit: Der Kanadier fehlt den Grazern zehn bis zwölf Wochen. Damit war klar, dass Ersatz her muss.
Am Mittwoch geht es bei Laibach weiter. Und schon am Dienstag fanden die 99ers ihr Vestärkung im Tor. Und es ist kein Unbekannter: Henri Kiviaho. Der Finne vertrat Lagace in dieser Saison bereits einmal, nachdem dieser verletzungsbedingt ausgefallen war. Der 32-Jährige erhielt eine Vertrag bis zum Saisonende.
„Ich musste keine Sekunde überlegen, freue mich wirklich sehr, dass ich die Gelegenheit bekomme, noch einmal nach Graz zurückzukehren. Mit dieser Mannschaft zu spielen, macht richtig viel Spaß. Und auch die Fans in Graz sind einfach fantastisch. Also, bis bald!“, kann es Kiviaho nicht mehr erwarten. Auch Sportchef Philipp Pinter ist begeistert: „Er hat gezeigt, dass er ein sehr starker Rückhalt ist und mit Nico gemeinsam ein ideales Goalie-Gespann bildet. Zusätzlich ist er charakterlich top, kennt alle unsere Abläufe.“
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