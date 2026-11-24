Nach Daniel Nunoo (bis 2030) und Yusuf Demir (bis 2031) hat Rapid die nächste vorzeitige Vertragsverlängerung verkündet: Offensiv-Hoffnung Moulaye Haidara unterschrieb einen Kontrakt bis Sommer 2030.
Im Februar debütierte der 20-Jährige für Rapid in der Bundesliga.
Insgesamt hält der malische U23-Internationale mittlerweile bei 20 Pflichtspieleinsätzen in der Mannschaft von Cheftrainer Johannes Hoff Thorup. Dabei erzielte der pfeilschnelle Außenspieler fünf Treffer und bereitete zwei weitere direkt vor.
Katzer schwärmt
„Ich bin sehr happy, dass wir bereits jetzt eine gute Lösung für eine längerfristige Zusammenarbeit gefunden haben“, freut sich Sportchef Markus Katzer. „Moulaye Haidara hat sich gerade in den letzten Monaten enorm stark verbessert und steht trotzdem erst am Anfang seiner Entwicklung.“
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