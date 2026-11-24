Sie nennt sich selbst das „begehrteste Model der Welt“. Doch statt Glamour und Luxus erlebte Vera Dijkmans nun elf Tage hinter Gittern. Das populäre niederländische OnlyFans-Model (29), das fast sechs Millionen Follower hat, wurde von der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen und nach elf Tagen in ihre Heimat abgeschoben.
„Ich habe Dinge gesehen und erlebt, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich ihnen jemals ausgesetzt sein würde“, schrieb Dijkmans am Montag in ihrer Instagram-Story. Völlig traumatisiert erhebt schwere Vorwürfe gegen die US-Einwanderungsbehörde: „Die Misshandlungen, die ich hinter Gefängnismauern erdulden musste, überstiegen alles, was ich mir jemals hätte vorstellen können.“
Anfang November festgenommen
Festgenommen wurde die Influencerin am 11. November. Sie war von Miami nach Newark geflogen, um vor einem Titelkampf im Madison Square Garden Inhalte mit MMA-Kämpfern zu produzieren.
Laut den US-Behörden hat sie ihr Visum überzogen, einen Gerichtstermin versäumt und sich jahrelang den Einwanderungsbehörden entzogen. Bereits 2019 sei sie nach einem illegalen Einreiseversuch einmal über einen Flughafen in Dallas abgeschoben worden.
Tagelang kein Sonnenlicht gesehen
Dijkmans‘ Familie hatte dagegen erklärt, sie habe eine Green Card beantragt. Doch ein laufender Antrag garantiert keinen legalen Aufenthaltsstatus in den USA und das wurde der OnlyFans-Berühmtheit zum Verhängnis.
Auch die Zustände in der Haftanstalt Delaney Hall in New Jersey sorgen für Aufsehen. Nach Angaben ihrer Mutter sei Vera in einem abgedunkelten Transporter dorthin gebracht worden. Es habe zu wenig Essen gegeben, die hygienischen Bedingungen seien schlecht gewesen und sie habe tagelang kein Sonnenlicht gesehen.
„Brauche Zeit, um Frieden zu finden“
Die 29-Jährige selbst will vorerst Abstand gewinnen. „Manche Dinge sind schwer in Worte zu fassen und werden mich für immer begleiten“, schrieb sie. „Im Moment brauche ich Zeit, um mich nach allem, was ich durchgemacht habe, auszuruhen, zu erholen und meinen Frieden zu finden.“
Später wolle sie ihre Geschichte erzählen und auch jenen eine Stimme geben, die weiterhin in Haft sitzen. Ihre Mutter bezeichnete den Zustand ihrer Tochter nach der Rückkehr als stark geschwächt. Sie müsse sich körperlich und seelisch erholen.
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