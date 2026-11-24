„Geld kann man bekanntlich nicht essen“, sagt Manfred Komericky, Bürgermeister von Kalsdorf, und schüttelt den Kopf. Dass in der Region riesige Waldflächen der Erweiterung des Cargo Centers zum Opfer fallen, schmerzt: „Es ist wirklich schlimm.“ Er könne die Sorgen der Bewohner verstehen, der Spagat zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und Lebensqualität sei in dieser Situation besonders schwierig.