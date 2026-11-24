„Monokultur“ Gefahr für IT-Sicherheit

Die RTR habe das bis dato aber nicht getan und in der Vergangenheit mit Verweis auf die „geringe Zahl an Beschwerden und auf die Umstellungskosten der Betreiber“ argumentiert. Laut RTR sei der Routerfreiheit dadurch genüge getan, dass es den Kunden offenstehe, den Router des Anbieters in den „Bridge-Modus“ (Brücken-Modus) zu stellen und einen eigenen Router dranzuhängen, über den dann WLAN und Firewalls laufen können.