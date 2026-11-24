Die Datenschutzorganisation epicenter.works fordert, dass Internetnutzer ihren Router selbst auswählen dürfen. Eine gute Gelegenheit dafür biete die laufende Novelle des Telekommunikationsgesetzes. In einem offenen Brief an die Politik, der von mehreren Organisationen und Uni-Professoren unterzeichnet wurde, argumentieren sie unter anderem mit Gefahren für die IT-Sicherheit.
„Bei Smartphones käme niemand auf die Idee, dass der Mobilfunkanbieter das Gerät bestimmt“, so die Unterzeichner in ihrem Brief. „Der Router ist der Torwächter des Heimnetzes: Über ihn laufen Bankgeschäfte, Arztbefunde, die Arbeit im Homeoffice, das Smart-Home und Jugendschutzfilter. Nutzer:innen sollen selbst entscheiden können, welchem Hersteller sie vertrauen, wie lange ihr Gerät Updates erhält und ob sie freie Software (...) einsetzen“, schreibt epicenter.works.
Der Brief richtet sich neben Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) auch an die beiden Staatssekretäre Alexander Pröll (Digitalisierung; ÖVP) und Josef Schellhorn (Deregulierung; NEOS) sowie an die Parlamentsklubs. Theoretisch gebe es das Recht auf freie Endgerätewahl bereits schon länger. Allerdings habe der Gesetzgeber es der Regulierungsbehörde RTR überlassen, per Verordnung festzulegen, ob dies bereits ab der Anschlussdose gilt.
„Monokultur“ Gefahr für IT-Sicherheit
Die RTR habe das bis dato aber nicht getan und in der Vergangenheit mit Verweis auf die „geringe Zahl an Beschwerden und auf die Umstellungskosten der Betreiber“ argumentiert. Laut RTR sei der Routerfreiheit dadurch genüge getan, dass es den Kunden offenstehe, den Router des Anbieters in den „Bridge-Modus“ (Brücken-Modus) zu stellen und einen eigenen Router dranzuhängen, über den dann WLAN und Firewalls laufen können.
Dies sei aber keine „vollwertige Lösung“, heißt es im offenen Brief. Die Anbieter hätten weiter einen Fernwartungszugang und Nutzer könnten Sicherheitslücken nicht eigenständig schließen. Dadurch, dass die Anbieter über die Router-Geräte entscheiden, seien die gleichen Modelle in sehr vielen Haushalten vertreten. Eine einzige IT-Schwachstelle könne in dieser „Monokultur“ eine wesentlich größere Breitenwirkung erhalten.
Aktuell ist eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes in Planung, die den europäischen Rechtsakt „Gigabit Infrastructure Act“ umsetzen soll. Zuständig dafür ist das Ressort von Vizekanzler Babler. Am Dienstag steht die TKG-Novelle auch auf der Tagesordnung des Finanzausschusses im Nationalrat. Mitunterzeichnet haben den offenen Brief unter anderem Greenpeace, Global2000, die Free Software Foundation Europe und die Fachschaft Informatik TU Wien.
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