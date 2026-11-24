Der ungarischer Premier Péter Magyar reist heute in die westukrainische Region Transkarpatien. Dort wird er auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Es ist der erste Besuch eines ungarischen Regierungschefs in der Ukraine seit 2015.
Vor dem ungarischen Parlament hatte Magyar seine Reise in die Oblast Transkarpatien bereits angekündigt, um angesichts der russischen Angriffe seine Unterstützung für die dort lebende ungarische Minderheit zu zeigen. Jetzt gab er auf Facebook bekannt, dass er dort am Dienstag Selenskyj treffen werde. Begleitet wird er von Außenministerin Anita Orbán.
Konflikt beigelegt
Unter Magyars Vorgänger Viktor Orbán, der auch als Verbündeter Russlands galt, das Krieg gegen die Ukraine führt, hatte es schwere Spannungen zwischen Kiew und Budapest gegeben. Insbesondere ging es in dem Konflikt um die Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Das ukrainische Parlament hat Mitte Oktober Gesetzesänderungen zum muttersprachlichen Unterricht ethnischer Minderheiten erlassen, wodurch der Konflikt beigelegt werden konnte.
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