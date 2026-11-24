Konflikt beigelegt

Unter Magyars Vorgänger Viktor Orbán, der auch als Verbündeter Russlands galt, das Krieg gegen die Ukraine führt, hatte es schwere Spannungen zwischen Kiew und Budapest gegeben. Insbesondere ging es in dem Konflikt um die Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Das ukrainische Parlament hat Mitte Oktober Gesetzesänderungen zum muttersprachlichen Unterricht ethnischer Minderheiten erlassen, wodurch der Konflikt beigelegt werden konnte.