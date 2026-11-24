Anschließend verschwand der Ducati-Pilot wie Truman hinter der Tür. Ist die Marquez-Show etwa zu Ende? Zwar hat der Spanier noch einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre, zu 100 Prozent dementieren wollte er einen Rücktritt angesichts der hohen Belastung und kleinen Rückschlägen in diesem Jahr vor dem Rennwochenende dennoch nicht. Er wolle erst einmal die WM zu Ende fahren und erst danach über die Zukunft sprechen, so Marc.