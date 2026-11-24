Er steigt die Treppen empor, während sein Schatten die Silhouette einer Ziege – auf Englisch Goat (umgangssprachlich für „Greatest of all Time“) – wirft, anschließend verschwindet er hinter einer Tür. Was steckt hinter der von der Truman Show inspirierten Zeremonie von MotoGP-Weltmeister Marc Marquez?
Es ist eine der bekanntesten Hollywood-Szenen: Jim Carrey verlässt in seiner Rolle als Truman Burbank die Bühne und verschwindet hinter einer blauen Tür – für immer.
Eine Filmsequenz, die sich das Team von Marquez in Portugal zweifellos als Vorlage für die Zeremonie zum zehnten Weltmeistertitel – dem achten in der MotoGP – nahm.
Agostini gratuliert
Ein achter Platz genügte dem Spanier am Sonntag, um sich wie im Vorjahr zum Champion der Motorrad-Königsklasse zu krönen. Marquez zog damit mit MotoGP-Rekordweltmeister Giacomo Agostini gleich, der den 33-Jährigen am oberen Ende der Truman-Treppe in Empfang nahm und einen goldenen Helm überreichte.
Anschließend verschwand der Ducati-Pilot wie Truman hinter der Tür. Ist die Marquez-Show etwa zu Ende? Zwar hat der Spanier noch einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre, zu 100 Prozent dementieren wollte er einen Rücktritt angesichts der hohen Belastung und kleinen Rückschlägen in diesem Jahr vor dem Rennwochenende dennoch nicht. Er wolle erst einmal die WM zu Ende fahren und erst danach über die Zukunft sprechen, so Marc.
Deutlichere Worte kamen indes von Claudio Domenicali. „Wir haben eine Vereinbarung mit Marc und sind sehr glücklich mit ihm. Also werden wir mit ihm weitermachen“, ist der Ducati-CEO überzeugt, den MotoGP-„GOAT“ auch nächste Saison wieder in der Garage der Italiener begrüßen zu dürfen. Vielleicht war es also doch noch nicht Marquez‘ letztes „Guten Tag, guten Abend und gute Nacht“ ...
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