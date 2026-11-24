Nina sei „wie ein Blitz“ in ihr Leben gekommen und ihr in einer besonders schweren Phase ihres Lebens zur Seite gestanden, schrieb Aminati. Sie sei „eine der Ersten“ gewesen, „die mich aufgefangen und gezeigt haben, dass ich mit meinem Schicksal nicht allein bin, ein Leben möglich ist. Zu einer Zeit, als ich völlig niedergeschlagen war.“