Der Kampf gegen den Krebs hat sie zusammengeschweißt, jetzt muss Patrice Aminati von drei Freundinnen Abschied nehmen. Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige jetzt eine bewegende Botschaft.
Es sind drei Freundinnen, die einen besonderen Platz im Herzen von Patrice Aminati hatten. Umso schwerer fällt es Aminati nun, dass sie von Lena, Tina und Nina Abschied nehmen muss.
„Ein Mensch ist mehr als eine Diagnose“
Wann und wo sie ihre drei Freundinnen kennenlernte, das verriet die 31-Jährige in ihrem Posting in ihrer Instagram-Story nicht. Aber ihre Schilderungen ließen erahnen, dass ihre Schicksale sie verbunden haben.
So erhielt Lena 2025 etwa die Diagnose schwarzer Hautkrebs im vierten Stadium. Auch Aminati ist unheilbar an Hautkrebs erkrankt. „Wir machten uns gegenseitig Mut, richteten uns auf, feierten jeden kleinen Fortschritt“, schilderte sie über ihre Freundschaft. Aber sie beide hätte weit mehr verbunden als der Kampf gegen den Krebs. „Ein Mensch ist mehr als eine Diagnose“, stellte Aminati klar.
„Voller Lebensfreude, Stärke und Liebe“
Auch der Abschied von Tina falle ihr schwer, fuhr die Ex von Moderator Daniel Aminati fort. Sie sei „eine junge Mama voller Lebensfreude, Stärke und Liebe“ gewesen, erinnerte sie sich an ihre liebe Freundin zurück. Sie möchte daher vor allem Tinas Freude am Leben und ihre Verbundenheit mit ihrer Familie in Erinnerung behalten.
Nina sei „wie ein Blitz“ in ihr Leben gekommen und ihr in einer besonders schweren Phase ihres Lebens zur Seite gestanden, schrieb Aminati. Sie sei „eine der Ersten“ gewesen, „die mich aufgefangen und gezeigt haben, dass ich mit meinem Schicksal nicht allein bin, ein Leben möglich ist. Zu einer Zeit, als ich völlig niedergeschlagen war.“
„Du bist nur vorausgegangen“
Ninas Lebensfreude und ihr Humor seien das, was ihr besonders in Erinnerung bleiben werde, erklärte Aminati. Und die Sprachnachrichten, die ihr ihre Freundin noch bis zu ihrem Tod geschickt habe. „Du bist nur vorausgegangen – Deine Wärme, Dein Mitgefühl und Dein Lachen bleiben“, endete Aminati ihre berührende Nachricht.
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