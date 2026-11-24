Die SV Ried hat die Saison 2025/26 mit dem höchsten Umsatz der Vereinsgeschichte abgeschlossen. Der Fußball-Bundesligist aus dem Innviertel erzielte einen Umsatz von 13,89 Millionen Euro und einen Nettogewinn in Höhe von 1,315 Mio. Euro. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.