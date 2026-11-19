Er tritt das legendäre Erbe von Daniel Craig an und lässt dafür fürstlich entlohnen! Für seine Rolle als neuer James Bond soll Hollywood-Star Robert Pattinson (40) eine Mega-Gage einstreichen. Selbst für das bloße Vorsprechen gab es schon eine unglaubliche Summe.
Kaum ist die Katze aus dem Sack und Robert Pattinson offiziell als neuer Geheimagent Ihrer Majestät bestätigt, überschlagen sich in Großbritannien die Schlagzeilen über das gigantische Gehaltspaket, das der „Batman“-Star ausgehandelt haben soll!
Wie britische Medien wie der „Mirror“ und die „Daily Mail“ übereinstimmend berichten, soll Pattinson bereits für seinen Screen-Test satte 1 Million US-Dollar (umgerechnet rund 920.000 Euro) kassiert haben. Ein Betrag, von dem andere Schauspieler für eine komplette Hauptrolle nur träumen können!
Irre Summe für drei Filme plus Sonderklausel
Laut Insidern hat Pattinson mit den Verantwortlichen von Amazon MGM Studios einen knallharten Deal über zunächst drei Filme ausgehandelt. Von einem unglaublichen Betrag zwischen 75 und 98 Millionen Dollar ist die Rede. Das wären bis zu 89 Millionen Euro.
Damit steigt Pattinson direkt auf dem Gehaltsniveau ein, das sein Vorgänger Daniel Craig (58) erst nach jahrelangem Erfolg bei seinen letzten beiden 007-Einsätzen („Spectre“ und „Keine Zeit zu sterben“) erreichte. Zudem soll Pattinson eine Sonderklausel durchgesetzt haben: Während andere Kandidaten für vier Filme unterschreiben sollten, behält sich der Brite nach dem dritten Teil alle Optionen offen.
PR- und Branchen-Experten schätzen, dass Pattinson durch Gewinnbeteiligungen an den Kinokassen sowie exklusive Werbeverträge für Luxusuhren, Edel-Anzüge und Sportwagen insgesamt sogar bis zu 100 Millionen US-Dollar scheffeln könnte.
Offiziell schweigt das Studio zu den Mega-Summen. Doch schon jetzt ist klar: Dieser Bond hat nicht nur die Lizenz zum Töten, sondern auch die Lizenz zum Abkassieren!
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