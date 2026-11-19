Damit steigt Pattinson direkt auf dem Gehaltsniveau ein, das sein Vorgänger Daniel Craig (58) erst nach jahrelangem Erfolg bei seinen letzten beiden 007-Einsätzen („Spectre“ und „Keine Zeit zu sterben“) erreichte. Zudem soll Pattinson eine Sonderklausel durchgesetzt haben: Während andere Kandidaten für vier Filme unterschreiben sollten, behält sich der Brite nach dem dritten Teil alle Optionen offen.