Am Freitag steht ein rasches Wechselspiel aus Wolken und sonnigen Phasen auf dem Programm, dazu gehen einige Regenschauer nieder. Vereinzelt sind auch Gewitter eingelagert. Die Schneefallgrenze liegt laut Geosphere zwischen 1200 und 1400 Metern Seehöhe. Weitgehend trocken bleibt es im Süden und Südosten, in diesen Regionen gibt es den meisten Sonnenschein. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus vier und plus zehn Grad, am Nachmittag bei sieben bis 16 Grad. Am wärmsten wird es im Osten.