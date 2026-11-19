Das Wetter in Österreich bleibt weiterhin unbeständig. Neben kurzen sonnigen Phasen sind auch vereinzelt Gewitter möglich. Am Wochenende bleibt Sonnenschein meist die Ausnahme, stattdessen bestimmen Wolken und Regen in weiten Teilen des Landes das Wetter. Danach gehen die Temperaturen langsam zurück, die Schneefallgrenze sinkt.
Am Freitag steht ein rasches Wechselspiel aus Wolken und sonnigen Phasen auf dem Programm, dazu gehen einige Regenschauer nieder. Vereinzelt sind auch Gewitter eingelagert. Die Schneefallgrenze liegt laut Geosphere zwischen 1200 und 1400 Metern Seehöhe. Weitgehend trocken bleibt es im Süden und Südosten, in diesen Regionen gibt es den meisten Sonnenschein. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus vier und plus zehn Grad, am Nachmittag bei sieben bis 16 Grad. Am wärmsten wird es im Osten.
Am Samstag bietet der Süden trockenes und zeitweise sonniges Wetter. Im übrigen Österreich halten sich zunächst viele Wolken und häufig ist mit Regen zu rechnen. Im Laufe des Nachmittags werden die Niederschläge seltener, regional lässt sich die Sonne blicken. Nach Frühwerten von minus drei bis plus acht Grad steigen die Temperaturen auf fünf bis 13 Grad.
Von Oberösterreich startet der Sonntag mit Sonnenschein und nur einigen lokalen Nebelfeldern. Überall sonst breiten sich hingegen bereits während der Morgenstunden aus dem Südwesten zahlreiche dichte Wolken aus. Im Westen und Süden regnet es verbreitet, bei einer Schneefallgrenze zwischen 800 und 1400 Metern Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Süd. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen drei und acht Grad.
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Eine nordwestliche Strömung sorgt zum Wochenstart für ein Wechselspiel aus sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. Entlang der Alpennordseite ist mit den höchsten Niederschlagsmengen zu rechnen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus vier Grad, die Tageshöchstwerte zwischen null und neun Grad.
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