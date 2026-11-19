Als Grund für ihr verändertes Äußeres nannte Pugh in ihrem Statement etwas ganz anderes: „Ich bin 30 geworden, und mein Neujahrsvorsatz war, meine Beziehung zum Alkohol zu ändern und es zu schaffen, mindestens einen Klimmzug im Fitnessstudio zu machen“, schrieb sie. Kurzum: Sie kümmere sich jetzt einfach mehr um sich. „Und das ist verdammt noch mal alles.“ Auch bat sie darum, im Umgang mit anderen achtsamer zu sein. „Wir sind alle echte Menschen, die ein echtes Leben führen.“