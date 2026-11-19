„Kein Konzert und kein Kinostart hat jemals so hohe Einnahmen generiert“, sagt Joost van Dreunen von der Stern School of Business der New York University. Dies mache das Spiel zu einem „Sonderfall in der Unterhaltungsbranche“, fügt er hinzu und bezeichnet „GTA VI“ als „Taylor Swift der Videospiele“. Omdia-Analyst James McWhirter schätzt gar, dass sich der Hype um das Spiel auch jenseits der Gamebranche auswirkt: „Die Reichweite des Spiels ist so groß, dass es einen nachgelagerten Effekt auf die Nutzung anderer Unterhaltungsdienste haben wird“, beispielsweise auf Streaming-Plattformen.