Kosten, Sicherheit
Mehrere Weihnachtsmärkte in Deutschland abgesagt
Im Dezember wird es in mehreren deutschen Städten stiller als gewohnt. Finanznot, Baustellen und Sicherheitsauflagen stoppen mehrere traditionelle Weihnachtsmärkte.
Sieben Millionen Euro fehlen etwa in der Gemeindekasse von Kirchheim bei München – und deshalb gibt es dort in diesem Advent keinen Christkindlmarkt. Es ist eine von mindestens neun Absagen in Deutschland.
In Winterhausen stoppt eine Baustelle den Weihnachtsmarkt:
Sogar der Borkenkäfer ist schuld
Mal fehlt das Geld, mal ein Rettungsweg, mal ist das Sicherheitskonzept zu aufwendig. In Thannhausen (Bayern) ist sogar der Borkenkäfer schuld. Viele andere Märkte finden heuer in abgespeckter Form statt.
Abgesagte Weihnachtsmärkte in Deutschland
- Geesthacht (Schleswig-Holstein): Den Zuschuss von 15.000 Euro gab die Stadt erst Ende September frei. Für die Ehrenamtlichen war das zu spät, wie der „Berliner Kurier“ berichtet.
- Hagen-Hohenlimburg (Nordrhein-Werstfalen): Der Schlossherr richtet den Markt nicht mehr selbst aus, einen neuen Veranstalter gibt es nicht. 2027 könnte es weitergehen.
- Hannover: „Weihnachten über den Dächern Hannovers“ fällt aus organisatorischen Gründen aus. Die Märkte in der Innenstadt öffnen.
- Berlin: Der Berliner Wintertraum sollte an den Hauptbahnhof ziehen. Die Fläche steht laut Veranstalter nicht zur Verfügung.
- Hamburg-Dulsberg: Der Wintertreff ist für immer Geschichte. Es kamen zu wenige Besucher.
- Winterhausen (Bayern): Am Kreisel wird gebaut, die Verkehrslage ist unsicher. 2027 soll der Markt zurückkehren.
- Trimburg (Bayern): An der Burg fehlt ein zweiter Rettungsweg. Er soll im Frühjahr 2027 fertig sein.
- Thannhausen (Bayern): Dürre und Borkenkäfer haben den Fichtenwald am Festgelände zerstört. Bis zu 90 Prozent der Bäume mussten weg.
Rund ein Viertel des Budgets fließt in die Sicherheit
Laut einer bundesweiten Erhebung sind die Gesamtkosten für Stadtfeste und Weihnachtsmärkte in Deutschland innerhalb von drei Jahren im Schnitt um 44 Prozent gestiegen, berichtet der „Merkur“. Allein für die Sicherheit geht inzwischen ein Viertel des Budgets drauf.
Für Städte und Veranstalter wird die Frage deshalb immer drängender, wie viel Weihnachten sie sich noch leisten können. Bei einem kleinen Markt mit 50.000 Euro Budget sind das 12.500 Euro für Poller und Ordner. Einen Gewinn machten 2025 nur 1,7 Prozent der befragten Märkte. Drei von vier Veranstaltern erwarten, dass es künftig weniger Weihnachtsmärkte in Deutschland gibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.