Austria-Kapitänin Carina Wenninger brennt auf das Champions-League-Heimduell am Donnerstag gegen Bayern vor Traumkulisse mit wohl über 9000 Fans: Die 35-Jährige ist Rekordspielerin der Münchnerinnen, gewann mit ihnen vier Titel – dazu wurden der Klub und die Stadt zur zweiten Heimat für sie.
Wahnsinn! Bis zum Vortag des Matches waren schon 8500 Tickets weg, davon 250 für Bayerns Fans im erstmals geöffneten Gästesektor. So blüht ein neuer Zuschauerrekord bei einem Frauen-Klubspiel in Österreich - bisher 8832 bei St. Pölten gegen Barça vor zwei Jahren, ebenso in Favoriten...
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