Dramatische Szenen in Wien-Donaustadt: Ein Bub hantierte am Mittwochnachmittag mit einem pyrotechnischen Gegenstand, als es plötzlich zu einer heftigen Explosion kam. Das Kind erlitt schwere Verletzungen an einer Hand und am Oberkörper.
Gegen 17.15 Uhr hantierte ein erst acht Jahre alter Bub am Kurt-Ohnesorg-Weg in Wien-Donaustadt mit einem pyrotechnischen Gegenstand. Eine Anrainerin beobachtete das Geschehen – kurz darauf erschütterte ein lauter Knall die Umgebung.
Als die Zeugin nachsah, bot sich ihr ein dramatisches Bild: Der Bub lag mit stark blutender Hand am Boden. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert.
Passanten eilten Kind zu Hilfe
Mehrere Passanten eilten dem schwer verletzten Kind zu Hilfe. Unter ihnen befand sich auch eine Krankenschwester, die gemeinsam mit den anderen Ersthelfern die Zeit bis zum Eintreffen der Berufsrettung überbrückte.
Die Rettungskräfte übernahmen die notfallmedizinische Versorgung und brachten den Achtjährigen mit schweren Verletzungen an einer Hand sowie im Bereich des Oberkörpers in den Schockraum eines Krankenhauses.
Von anderem Minderjährigen geschenkt?
Gegenüber den Polizisten der Polizeiinspektion Puchgasse schilderte ein Freund des Buben, dass dieser den pyrotechnischen Gegenstand zuvor von einem anderen Minderjährigen geschenkt bekommen haben soll.
Woher der Gegenstand tatsächlich stammt und wie es zu dem folgenschweren Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
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