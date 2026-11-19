„Es war schon ein Schock“

Zu dem Zusammenbruch kam es laut Kompany deshalb, weil er einen Infekt davor nicht auskuriert habe. „Ich habe nicht genug auf meinen Körper gehört“, betonte er. „Ich kann es auch nicht kleinreden, es war schon ein Schock.“ Zur ärztlichen Behandlung unmittelbar nach dem Kollaps sagte der Belgier: „Es ist alles perfekt gelaufen.“