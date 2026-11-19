Vincent Kompany geht nach seinem Zusammenbruch und dem wochenlangen Ausfall optimistisch in das Comeback beim FC Bayern München. Und er spricht über seinen „schönsten Moment“ in dieser schwierigen Phase.
„Eigentlich muss ich sagen: Ich bin sehr gesund“, schilderte der Trainer bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Rückkehr: „Ich habe genügend Tests gemacht.“ Die Untersuchungen fielen gut aus, sodass es keine Konsequenzen gebe.
Kompany war am 23. Oktober an der Säbener Straße zusammengebrochen. Er erlitt dabei einen so starken Krampfanfall, dass er sich beide Schultern verletzte, wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der „Abendzeitung“ erzählte.
„Es war schon ein Schock“
Zu dem Zusammenbruch kam es laut Kompany deshalb, weil er einen Infekt davor nicht auskuriert habe. „Ich habe nicht genug auf meinen Körper gehört“, betonte er. „Ich kann es auch nicht kleinreden, es war schon ein Schock.“ Zur ärztlichen Behandlung unmittelbar nach dem Kollaps sagte der Belgier: „Es ist alles perfekt gelaufen.“
Wochenlange Pause
Der Trainer kam in ein Krankenhaus, wo Ärzte eine Hirnhautreizung diagnostizierten. Der Belgier musste wochenlang aussetzen. „Ich habe versucht, schnell die Ruhe zu finden“, schilderte er. „In dem Moment der Ruhe versuchst du natürlich immer, etwas zu lernen.“
Unter anderem musste er auf das Champions-League-Spiel der Münchner bei Atletico Madrid verzichten. In Spanien zeigten die Bayern trotz der Umstände eine dominante Vorstellung und gewannen 2:0. „Das war einer der schönsten Momente meiner Trainerkarriere, obwohl ich nicht dabei war“, erzählte Kompany.
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