Offiziell bestätigt ist das nicht, ungewöhnlich aber auch nicht. Der Koffer mit den Codes für einen Nuklearschlag reist immer mit dem Kremlchef mit, auch der US-Präsident hat seinen „Atomkoffer“ immer dabei. Der US-amerikanische „Nuclear Football“ wurde aber noch nicht in Shenzhen gesichtet. Nicht auszuschließen ist, dass der kurze Austausch inszeniert war, um die Welt daran zu erinnern, dass Russland eine Atommacht ist.

Russischer Bomber vor Taiwan

Weniger subtil war die Drohgebärde, die Taiwan während des Gipfeltreffens registrierte. Zwei russische Langstreckenbomber drangen Donnerstagfrüh in die Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) des Inselstaats ein, meldete das Verteidigungsministerium. Taiwans Streitkräfte hätten die Lage überwacht und „entsprechend“ geantwortet.