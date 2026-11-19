Peinlicher Sekundenschlaf beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaf (APEC) in China: Während Staatschef Xi Jinping eine Rede hielt, nickte US-Präsident Donald Trump ein. Es war nicht der einzige kuriose Moment bei dem historischen Treffen.
Bei dem Gipfel im südchinesischen Shenzhen skizzierte Xi gerade seine Vorstellungen für die Zukunft des Asien-Pazifik-Raums, als der 80 Jahre alte US-Präsident einnickte, wie im Livestream zu sehen war. Russlands Machthaber Wladimir Putin und die japanische Premierministerin Sanae Takaichi hörten zu, während sich Kanadas Premier Mark Carney und Hongkongs Regierungschef John Lee Notizen machten.
Schon mehrfach weggedöst
Gut möglich, dass Trump nach seiner langen Anreise Opfer des Jetlags wurde. Zwischen Shenzhen und der US-Hauptstadt Washington D.C. liegen 13 Stunden Zeitunterschied. Es war aber nicht das erste Mal, dass Trump bei öffentlichen Auftritten wegdöste. Dazu kam es schon mehrmals, etwa bei Pressekonferenzen oder bei öffentlichen Kabinettssitzungen.
Putins „Atomkoffer“ vor Ort
Davor fingen Kameras einen weiteren kuriosen, aber weniger harmlosen, Moment bei dem historischen Gipfel ein. Der russische Staatssender „Rossija 1“ filmte einen Marineoffizier, der einen schwarzen Koffer bei sich trug. Von einem Reporter gefragt, ob das der „Atomkoffer“ sei, bekannt in Russland als „Tscheget“. „Ja, genau das ist er“, antwortet der Offizier (siehe unten).
Ein Adjutant von Putin brachte offenbar den „Atomkoffer“ mit nach China:
Offiziell bestätigt ist das nicht, ungewöhnlich aber auch nicht. Der Koffer mit den Codes für einen Nuklearschlag reist immer mit dem Kremlchef mit, auch der US-Präsident hat seinen „Atomkoffer“ immer dabei. Der US-amerikanische „Nuclear Football“ wurde aber noch nicht in Shenzhen gesichtet. Nicht auszuschließen ist, dass der kurze Austausch inszeniert war, um die Welt daran zu erinnern, dass Russland eine Atommacht ist.
Russischer Bomber vor Taiwan
Weniger subtil war die Drohgebärde, die Taiwan während des Gipfeltreffens registrierte. Zwei russische Langstreckenbomber drangen Donnerstagfrüh in die Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) des Inselstaats ein, meldete das Verteidigungsministerium. Taiwans Streitkräfte hätten die Lage überwacht und „entsprechend“ geantwortet.
Trump wirbt für Atom-Abrüstung
Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass russische Militärflieger die ADIZ Taiwans durchflogen, zuletzt gab es am Dienstag einen Vorfall. Das Manöver jetzt ereignete sich nur Stunden vor dem Dreiertreffen von Xi, Trump und Putin. Der US-Präsident will bei dem historischen Gipfel über Atom-Abrüstung sprechen und für einen neuen Vertrag dazu werben. Mit konkreten Ergebnissen wird allerdings nicht gerechnet.
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