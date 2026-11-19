Urteil schreibt Geschichte

Der Klage hatten sich unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien angeschlossen. Österreich ist nicht dabei. Urteile des IGH sind bindend und schreiben Rechtsgeschichte. Daher gilt dieses Verfahren auch als möglicher Testfall für das Völkermord-Verfahren gegen Israel. Südafrika hatte Israel wegen der Gewalt im Gazastreifen vor den IGH gebracht.