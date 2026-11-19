„Ich habe immer gesagt, dass ich nur zur Verfügung stehe, wenn es Einstimmigkeit gibt“, so Markus Friesacher zur „Krone“. Er war der Wunschnachfolger von Noch-Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof. Weil es im Landesjägerrat aber auch zumindest eine Gegenstimme gab, zog er sich zurück. „Ich habe abgesagt!“