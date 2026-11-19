Die Salzburger Jägerschaft sucht einen neuen Landesjägermeister. Schon jetzt ist klar: Ex-Rennfahrer und Unternehmer Markus Friesacher steht nicht mehr zur Verfügung. Noch im Dezember soll ein neuer Kandidat bestimmt werden.
„Ich habe immer gesagt, dass ich nur zur Verfügung stehe, wenn es Einstimmigkeit gibt“, so Markus Friesacher zur „Krone“. Er war der Wunschnachfolger von Noch-Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof. Weil es im Landesjägerrat aber auch zumindest eine Gegenstimme gab, zog er sich zurück. „Ich habe abgesagt!“
Ich bin draußen, habe immer gesagt, dass ich es nur mache, wenn es Einstimmigkeit gibt.
Markus Friesacher
In der nächsten Sitzung des Landesjägerrats soll ein neuer Kandidat bestimmt werden. Die Basis wünsche sich vor allem eine Stimme, die für die Bodenständigkeit in der Jagd steht, heißt es.
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