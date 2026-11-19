Raketenabwehr darf errichtet werden

Das Abkommen stärkt die Position des US-Militärs in Grönland, erlaubt die Errichtung eines Raketenabwehrsystems und bekräftigt gleichzeitig die dänische Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht der Grönländer. Der bereits seit 1951 bestehende Stützpunkt Pituffik im Nordwesten Grönlands, wo zuletzt rund 200 Soldatinnen und Soldaten stationiert waren, darf zudem ausgebaut und modernisiert werden. Trump hatte seine Besitzansprüche auf Grönland stets mit US-Sicherheitsinteressen in der Arktis begründet – und mit dem Schutz vor einer Einflussnahme Russlands und Chinas.