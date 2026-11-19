Die von US-Präsident Donald Trump ausgelöste diplomatische Krise um Grönland ist endgültig entschärft. Das dänische Parlament hat ein Sicherheitsabkommen mit den USA über die Insel einstimmig ratifiziert. Damit kann es nun in Kraft treten.
Die USA, Dänemark und das selbstverwaltete dänische Territorium Grönland hatten das Abkommen im September unterzeichnet, am Donnerstag stimmten alle anwesenden 109 Abgeordneten im Folketing in Kopenhagen dafür, es zu ratifizieren.
Trump drohte mit Invasion
Das Sicherheitsabkommen war Ergebnis der Verhandlungen, durch die Trumps Gier nach der mineralstoffreichen Insel besänftigt werden sollte. Der US-Präsident hatte wiederholt gedroht, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen.
Dabei hatte er den Einsatz militärischer Gewalt und wirtschaftliche Sanktionen nicht ausgeschlossen. Die große Insel Grönland mit nur 57.000 Einwohnern liegt strategisch günstig zwischen Europa und Nordamerika. Dort befindet sich der nördlichste US-Militärstützpunkt.
Das grönländische Parlament hatte das Abkommen bereits ratifiziert. Im US-Senat bedarf es keiner Abstimmung, da es sich um ein Exekutivabkommen handelt. Der Vertrag kann nun in Kraft treten, sobald das dänische Außenministerium die USA in einer diplomatischen Note über die Zustimmung informiert hat.
Raketenabwehr darf errichtet werden
Das Abkommen stärkt die Position des US-Militärs in Grönland, erlaubt die Errichtung eines Raketenabwehrsystems und bekräftigt gleichzeitig die dänische Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht der Grönländer. Der bereits seit 1951 bestehende Stützpunkt Pituffik im Nordwesten Grönlands, wo zuletzt rund 200 Soldatinnen und Soldaten stationiert waren, darf zudem ausgebaut und modernisiert werden. Trump hatte seine Besitzansprüche auf Grönland stets mit US-Sicherheitsinteressen in der Arktis begründet – und mit dem Schutz vor einer Einflussnahme Russlands und Chinas.
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