Mausi Lugner hat´s wieder getan: Beim berühmtesten Schönheitsdoc Österreichs Artur Worseg hat sie sich Oberlider und Brüste neu machen lassen. Ganz nach dem Vorbild von Heidi Klum, sucht sie jetzt auch einen Namen für ihre neue Oberweite. Was meinen Sie? Schreiben Sie in die Kommentare.