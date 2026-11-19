Seit Mitternacht wird auch in Europa gezockt! Der Frankfurter Internetknoten-Betreiber DE-CIX rechnet durch den offiziellen Start des Videospiels „GTA VI“ mit einem erhöhten Datenverkehr. Doch eines steht bereits jetzt fest: Kritiker sprechen vom „besten Spiel aller Zeiten“.
„Viele Spieler haben ,GTA VI‘ bereits seit dem 10. November heruntergeladen“, sagte der Chief Technology Officer von DE-CIX, Thomas King. „Entscheidend wird sein, wie viele Downloads noch dazukommen, wie viele Fans bei Livestreams zusehen, und ob zum Start größere Updates anstehen.“ DE-CIX betreibt Europas größten Internetknoten in Frankfurt am Main, der auch weltweit zu den größten Datenaustauschpunkten gehört.
Enorme Zugriffszahlen
Doch bereits jetzt steht fest: Der Hype ist enorm. Content-Creator auf Streamingplattformen verzeichnen Rekordzugriffe. Millionen Menschen schauten gleichzeitig dabei zu, wie nach 13 Jahren Wartezeit der sechste Teil des Gangster-Epos angespielt wurde.
Das Videospiel hat schon vor seiner Veröffentlichung mehr als 1,5 Milliarden Dollar eingespielt. Das schätzt das Marktforschungsunternehmen Sensor Tower, wie das Magazin „Forbes“ berichtet. Demnach wurden bis Dienstag rund 15,9 Millionen Exemplare verkauft.
Kritiker und Gaming-Experten sind sich einig: „GTA VI“ setzt auf allen Ebenen neue Maßstäbe. Die „New York Times“ schreibt gar davon, dass man an die immersive Spielewelt „sein Herz verliert“. Auf der Plattform Metacritic erhält „GTA VI“ das Spiel historische 99 von 100 Punkten.
Fachzeitschriften sprechen vom „besten Spiel aller Zeiten“:
Eine belastbare Prognose zu den Datenströmen im Tagesverlauf durch den offiziellen Start von „GTA VI“ sei nicht möglich, sagte King. „Beim Vorab-Download haben wir in Frankfurt bereits 22,30 Terabit pro Sekunde und weltweit 33,01 Terabit pro Sekunde gemessen.“ Generell sei der Datendurchsatz rund um den Launch von „GTA VI“ um ein Viertel höher gewesen als in einer normalen Woche zu Beginn des Jahres.
Zum Vergleich: Der weltweit höchste Datendurchsatz an allen DE-CIX Standorten im Jahr 2025 wurde am 9. Dezember mit einem Spitzenwert von 26,99 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) erzielt. 26,99 Tbit/s entsprechen in etwa fünf Milliarden Smartphone-Fotos, die pro Sekunde versendet werden.
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