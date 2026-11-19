Eine belastbare Prognose zu den Datenströmen im Tagesverlauf durch den offiziellen Start von „GTA VI“ sei nicht möglich, sagte King. „Beim Vorab-Download haben wir in Frankfurt bereits 22,30 Terabit pro Sekunde und weltweit 33,01 Terabit pro Sekunde gemessen.“ Generell sei der Datendurchsatz rund um den Launch von „GTA VI“ um ein Viertel höher gewesen als in einer normalen Woche zu Beginn des Jahres.