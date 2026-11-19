In den letzten 25 Slalom-Rennen stand Österreich nur viermal am Stockerl. In Gurgl wollen die heimischen Athleten den Umkehrschwung einleiten. Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer wünscht sich ein Umdenken bei der Herangehensweise und volle Attacke. Dann wird sein Team besser abschneiden als in Levi.
Die Zeiten, in denen Österreich in fast jedem Rennen vom Treppchen lachte, sind scheinbar vorbei. Früher brachte Österreich teilweise fünf Läufer in die Top-10. Zu groß ist mittlerweile die Dichte im Weltcup-Zirkus. Das ist besonders im Slalom so. Seit dem Beginn der Olympia-Saison im Herbst 2025 fanden insgesamt 25 Slaloms (inklusive der beiden Olympia-Rennen) statt. Die heimischen Herren schafften es in 13 Rennen nur beim Sieg von Manuel Feller in Kitzbühel und die Olympia-Silberne von Fabio Gstrein auf das Podest. In Gurgl war vergangenes Jahr Dominik Raschner als Sechster der Beste. Bei den Damen waren es in 12 Bewerben zwei dritte Plätze durch Katharina Truppe, zuletzt am vergangenen Wochenende im finnischen Levi. Das ist für die verwöhnte Skination nicht zufriedenstellend.
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