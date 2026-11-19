WM- und EM-Sieger

Auf Klubebene krönte Mata seine Laufbahn 2012 mit dem Gewinn der Champions League mit Chelsea. Seine größten Erfolge feierte er allerdings mit der spanischen Nationalmannschaft. Beim WM-Titel 2010 und dem EM-Triumph 2012 spielte er zwar nur eine Nebenrolle, durfte sich aber dennoch über zwei große Titel freuen. Beim EM-Finalsieg gegen Italien setzte er mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand sogar den Schlusspunkt.