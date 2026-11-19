Mit 38 Jahren ist Schluss! Spanien-Ikone Juan Mata beendet seine aktive Fußballkarriere. Das gab der ehemalige Mittelfeldspieler in einem emotionalen Instagram-Video bekannt. Seinem letzten Klub Melbourne City bleibt der Weltmeister von 2010 allerdings in einer anderen Funktion erhalten.
Dort wird Mata künftig den Vorsitz im Fußballkomitee übernehmen. Melbourne City war die letzte Station einer langen und erfolgreichen Karriere. Nach seinen ersten Schritten beim FC Valencia zog es den Mittelfeldspieler in die Premier League. Dort lief er zunächst für Chelsea und später für Manchester United auf. Anschließend folgten Stationen in der Türkei, Japan und schließlich Australien.
WM- und EM-Sieger
Auf Klubebene krönte Mata seine Laufbahn 2012 mit dem Gewinn der Champions League mit Chelsea. Seine größten Erfolge feierte er allerdings mit der spanischen Nationalmannschaft. Beim WM-Titel 2010 und dem EM-Triumph 2012 spielte er zwar nur eine Nebenrolle, durfte sich aber dennoch über zwei große Titel freuen. Beim EM-Finalsieg gegen Italien setzte er mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand sogar den Schlusspunkt.
„Fußball wird dich vermissen“
„Manchmal bedeutet Liebe … loszulassen. Danke, Fußball“, verabschiedete sich der Spanier von seinen Fans. Wie hoch Mata bei Kollegen und ehemaligen Gegenspielern geschätzt wird, zeigten die zahlreichen Reaktionen auf seinen Beitrag. „Was ein Spieler“, kommentierte Real-Star Jude Bellingham. Ex-Mitspieler Paul Pogba schrieb: „Fußball wird dich vermissen.“
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