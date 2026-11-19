Das neue Videospiel „GTA VI“ zieht weltweit Millionen von Menschen in seinen Bann. Seit Donnerstag ist es auf dem Markt. Unter den riesigen Fans ist auch das steirische Snowboard-Ass Arvid Auner, der ein Anhänger der Spiel-Serie ist. Die Mama kann sich diesmal nicht einmischen. Doch für den Grazer steht demnächst Wichtigeres am Plan.
Lange 13 Jahre Warten sind vorbei! „GTA VI“ ist seit Mitternacht in Österreich spielbar. Zur Freude von Abermillionen Spielern auf der ganzen Welt. Die sich teils auch extra Urlaub oder gar Krankenstand genommen haben, um sich voll und ganz dem Vergnügen widmen zu können.
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