Das neue Videospiel „GTA VI“ zieht weltweit Millionen von Menschen in seinen Bann. Seit Donnerstag ist es auf dem Markt. Unter den riesigen Fans ist auch das steirische Snowboard-Ass Arvid Auner, der ein Anhänger der Spiel-Serie ist. Die Mama kann sich diesmal nicht einmischen. Doch für den Grazer steht demnächst Wichtigeres am Plan.