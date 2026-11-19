Rangnicks jüngster Sager war einer, der in seiner Heimat Deutschland niemanden verwunderte. „So kenne ich Ralf! Wird er kritisiert, kann er schon mal auf Konfrontation gehen“, sagt Legende Hansi Müller, der Rangnick „seit Ewigkeiten kennt. Ich bin bloß ein Jahr älter, wir waren in den 70ern Teamkollegen in der Jugend des VfB Stuttgart. Später saß ich im Vorstand des Klubs, als Ralf das Bundesliga-Team betreute.“