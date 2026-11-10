Insta360 X5: Das taugt 360-Grad-Kamera im Alltag

Zugegeben: Wer die Insta360 X5 zum ersten Mal in der Hand hält, versteht schnell, warum 360-Grad-Kameras bei Reisenden, Sportlern und Content Creatoren immer beliebter werden. Dabei liegt der Unterschied zwischen X5 und herkömmlichen Actionscams im Aufnahmeprinzip: Die Insta360 X5 filmt nicht nur einen festen Bildausschnitt, sondern zeichnet die gesamte Umgebung auf. So kann der Bildausschnitt später neu gewählt werden.