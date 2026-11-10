Insta360 X5: Das taugt 360-Grad-Kamera im Alltag

Nie wieder den perfekten Moment verpassen: Das verspricht zumindest die Insta360 X5. Die 360-Grad-Kamera ermöglicht es, den Bildausschnitt erst nachträglich festzulegen. Doch taugt sie im Alltag wirklich was? Wird sie auch wirklich verwendet? Wir hatten sie im Langzeittest und erlebten ihre Vorteile - und ihre Hürden.
Zugegeben: Wer die Insta360 X5 zum ersten Mal in der Hand hält, versteht schnell, warum 360-Grad-Kameras bei Reisenden, Sportlern und Content Creatoren immer beliebter werden. Dabei liegt der Unterschied zwischen X5 und herkömmlichen Actionscams im Aufnahmeprinzip: Die Insta360 X5 filmt nicht nur einen festen Bildausschnitt, sondern zeichnet die gesamte Umgebung auf. So kann der Bildausschnitt später neu gewählt werden.
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