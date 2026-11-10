Weiterer verlor Bein
Spanischer Polizist starb durch Bombe in Rucksack
In der nordspanischen Großstadt Oviedo ist nach Polizeiangaben ein Beamter bei der Explosion eines Sprengsatzes ums Leben gekommen. Ein zweiter Polizist wurde schwer verletzt und verlor ein Bein.
Die Polizei sei zeitig in der Früh zu einer Wohnung in der Hauptstadt Asturiens gerufen worden. Nachbarn hatten berichtet, sie hätten mindestens drei Schüsse in einer Wohnung gehört und dass ein Vater seine verletzte Tochter in ein Krankenhaus bringen wollte. Hintergrund der Schüsse eines Mannes war offenbar ein Familienstreit, schrieb die Zeitung „La Voz de Asturias“. Er sei geflohen.
Der Tatort nach der Explosion in Oviedo:
Sprengsatz in Rucksack
Als die ersten Beamten eintrafen, fanden sie nach diesen Angaben am Eingang zu dem Mehrfamilienhaus einen Rucksack mit dem Sprengsatz. Daraufhin wurden ein Beamter einer Bombenentschärfungseinheit und ein Polizist mit einem Spürhund alarmiert. Kaum seien die beiden rund eine Stunde später eingetroffen, um den Rucksack zu untersuchen, sei es zu der Explosion gekommen.
In welchem Zusammenhang der Sprengsatz mit den Schüssen stand, war zunächst unklar. Die Polizei sperrte den betreffenden Stadtteil ab und leitete eine Großfahndung nach dem vermutlich bewaffneten Mann ein, der auf die junge Frau geschossen haben soll.
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