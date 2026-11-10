Spanischer Polizist starb durch Bombe in Rucksack

Sprengsatz in Rucksack

Als die ersten Beamten eintrafen, fanden sie nach diesen Angaben am Eingang zu dem Mehrfamilienhaus einen Rucksack mit dem Sprengsatz. Daraufhin wurden ein Beamter einer Bombenentschärfungseinheit und ein Polizist mit einem Spürhund alarmiert. Kaum seien die beiden rund eine Stunde später eingetroffen, um den Rucksack zu untersuchen, sei es zu der Explosion gekommen.