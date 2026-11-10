Kitz-Sensationsmann verkündet süße Babynews

Mit Startnummer 29 zur Sensation

Für Muzaton hatte das Jahr bereits höchst erfreulich begonnen, als er mit der Startnummer 29 auf der Streif sensationell auf Platz drei raste. Es war der zweite Podestplatz seiner Karriere. Zuvor schaffte er es 2017 in der Kombination von Wengen auf den zweiten Rang.