Kitz-Sensationsmann verkündet süße Babynews

Bei Ski-Ass Maxence Muzaton reiht sich in diesem Jahr eine erfreuliche Nachricht an die nächste: Im Jänner raste er in der Kitzbühel-Abfahrt aufs Podest, im Sommer heiratete er seine langjährige Freundin Nastasia Noens – früher selbst Slalomfahrerin im Weltcup -, und nun verkündete er süße Babynews ...
„Jetzt sind wir zu viert“, postete der Franzose auf Instagram. Name und Geschlecht verriet Muzaton nicht, aber das zweite gemeinsame Kind des Paars kam am 17. Oktober zur Welt. Muzaton und Noens haben bereits einen einjährigen Sohn namens Oscar.
Im Juni hatten sich die beiden Franzosen das Ja-Wort gegeben – und dabei auch schon verraten, dass im Herbst Nachwuchs ansteht.
Mit Startnummer 29 zur Sensation
Für Muzaton hatte das Jahr bereits höchst erfreulich begonnen, als er mit der Startnummer 29 auf der Streif sensationell auf Platz drei raste. Es war der zweite Podestplatz seiner Karriere. Zuvor schaffte er es 2017 in der Kombination von Wengen auf den zweiten Rang.
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