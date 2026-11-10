Notlandung missglückt: Paragleiterin hing auf Baum

Dramatische Szenen im Tiroler Unterland: Aufgrund fehlender Thermik und dichter Nebelschwaden musste eine Paragleiterin (35) ihren Flugkurs ändern. Bei einer versuchten Notlandung blieb sie schließlich samt Gleitschirm auf einem Baum hängen. Bergretter mussten die Frau aus einer Höhe von 15 Metern in Sicherheit bringen.
Zu dem dramatischen Zwischenfall war es bereits am Sonntagnachmittag gekommen. Gegen 16.45 Uhr waren die 35-jährige Einheimische und ihr Partner mit ihren Gleitschirmen vom 2127 Meter hohen Wiedersberger Horn in Richtung Alpbachtal gestartet.
Fehlende Thermik und dichter Nebel zwangen die Pilotin zu einer spontanen Kursänderung.
Die Polizei
Während des Fluges verschlechterten sich die Bedingungen: „Fehlende Thermik und dichter Nebel zwangen die Pilotin zu einer spontanen Kursänderung“, berichtete die Polizei.
In 15 Metern Höhe auf Baum gefangen
Beim Versuch, auf einer weiter südlich gelegenen Wiese auf etwa 1850 Metern Seehöhe notzulanden, kam es zum Unfall. Die Frau blieb mit ihrem Gleitschirm in rund 15 Metern Höhe in einem Baum hängen.
Riesiges Glück im Unglück gehabt
Die alarmierte Bergrettung rückte an und befreite die 35-Jährige aus der misslichen Lage. Glück im Unglück: Die Frau blieb unverletzt.
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