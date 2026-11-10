Notlandung missglückt: Paragleiterin hing auf Baum

Dramatische Szenen im Tiroler Unterland: Aufgrund fehlender Thermik und dichter Nebelschwaden musste eine Paragleiterin (35) ihren Flugkurs ändern. Bei einer versuchten Notlandung blieb sie schließlich samt Gleitschirm auf einem Baum hängen. Bergretter mussten die Frau aus einer Höhe von 15 Metern in Sicherheit bringen.