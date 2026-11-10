Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur für Studierende

Billy Joel gibt erstmals nach Hirn-OP Konzert

Society International
10.11.2026 12:27
Erstmals seit seiner Gehirn-Operation kündigt Billy Joel einen Auftritt an.
Erstmals seit seiner Gehirn-Operation kündigt Billy Joel einen Auftritt an.(Bild: AFP/Mike Coppola)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Billy Joel hat nach seiner Gehirnoperation einen Auftritt im US-Bundesstaat Florida angekündigt. Die Veranstaltung mit dem Namen „Billy Joel: Ein Abend mit Fragen und Antworten ... und ein bisschen Musik“ soll am 14. Dezember an der Florida Atlantic University (FAU) in Boca Raton nördlich von Miami stattfinden, wie aus einem Post auf dem Instagram-Account des 77-Jährigen hervorgeht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es sei die erste offiziell angekündigte Veranstaltung seit seiner Diagnose im Mai 2025, nach der er alle bevorstehenden Konzerte abgesagt habe, hieß es in US-Medien. Joel habe allerdings bereits im Jänner 2026 bei einem Konzert einer Billy-Joel-Coverband in Wellington (Florida) einen Überraschungsauftritt absolviert. Tickets für die Veranstaltung im Dezember seien nur für Studierende der FAU (Florida Atlantic University) erhältlich, hieß es in Joels Instagram-Post.

Hier sehen Sie den Post auf Instagram:

Nervenwasser in den Hirnkammern
Der „Piano Man“ leidet an einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH), auch Altershirndruck genannt, wie auf seinem offiziellen Instagram-Profil mitgeteilt wurde. NPH ist eine Erkrankung, bei der sich Nervenwasser in den Hirnkammern ansammelt und dadurch der Druck im Gehirn steigen kann.

Lesen Sie auch:
Billy Joel hat enthüllt, dass er sich einer Gehirnoperation unterziehen musste. 
„Keine Sorge“
Piano-Legende Billy Joel hatte Gehirnoperation!
10.09.2026

77-Jähriger sei „okay“
Im September 2026 gab Joel bekannt, dass er sich einer Hirnoperation unterzogen habe. Der Eingriff habe seinen Zustand verbessert, sagte er dem Radiosender SiriusXM. „Mein Gedächtnis wurde besser, meine Balance wurde ein bisschen besser, meine Funktionsfähigkeit wurde besser“, sagte Joel und beruhigte seine Fans: „Ich bin okay. Ich will, dass Leute wissen: Macht euch keine Sorgen um mich. Ich gehe nirgendwohin. Ich bin immer noch hier.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.11.2026 12:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.115 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
127.195 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
100.217 mal gelesen
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
827 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
788 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
713 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr Society International
Nur für Studierende
Billy Joel gibt erstmals nach Hirn-OP Konzert
Dramatische Drohung
Erneut: Missbrauch-Skandal um britischen Promi
Netz im Meme-Rausch!
Skandal um Adventkalender von Kim Kardashian!
Mega-Show in Las Vegas
Céline Dion rockt mit Jack Black zu Metallica ab
Glamour-Auftritt
„Gilmore Girls“-Star McCarthy ist 40 Kilo leichter
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf