Billy Joel gibt erstmals nach Hirn-OP Konzert

Billy Joel hat nach seiner Gehirnoperation einen Auftritt im US-Bundesstaat Florida angekündigt. Die Veranstaltung mit dem Namen „Billy Joel: Ein Abend mit Fragen und Antworten ... und ein bisschen Musik“ soll am 14. Dezember an der Florida Atlantic University (FAU) in Boca Raton nördlich von Miami stattfinden, wie aus einem Post auf dem Instagram-Account des 77-Jährigen hervorgeht.
Es sei die erste offiziell angekündigte Veranstaltung seit seiner Diagnose im Mai 2025, nach der er alle bevorstehenden Konzerte abgesagt habe, hieß es in US-Medien. Joel habe allerdings bereits im Jänner 2026 bei einem Konzert einer Billy-Joel-Coverband in Wellington (Florida) einen Überraschungsauftritt absolviert. Tickets für die Veranstaltung im Dezember seien nur für Studierende der FAU (Florida Atlantic University) erhältlich, hieß es in Joels Instagram-Post.
Hier sehen Sie den Post auf Instagram:
Nervenwasser in den Hirnkammern
Der „Piano Man“ leidet an einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH), auch Altershirndruck genannt, wie auf seinem offiziellen Instagram-Profil mitgeteilt wurde. NPH ist eine Erkrankung, bei der sich Nervenwasser in den Hirnkammern ansammelt und dadurch der Druck im Gehirn steigen kann.
77-Jähriger sei „okay“
Im September 2026 gab Joel bekannt, dass er sich einer Hirnoperation unterzogen habe. Der Eingriff habe seinen Zustand verbessert, sagte er dem Radiosender SiriusXM. „Mein Gedächtnis wurde besser, meine Balance wurde ein bisschen besser, meine Funktionsfähigkeit wurde besser“, sagte Joel und beruhigte seine Fans: „Ich bin okay. Ich will, dass Leute wissen: Macht euch keine Sorgen um mich. Ich gehe nirgendwohin. Ich bin immer noch hier.“
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