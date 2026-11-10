Billy Joel gibt erstmals nach Hirn-OP Konzert

77-Jähriger sei „okay“

Im September 2026 gab Joel bekannt, dass er sich einer Hirnoperation unterzogen habe. Der Eingriff habe seinen Zustand verbessert, sagte er dem Radiosender SiriusXM. „Mein Gedächtnis wurde besser, meine Balance wurde ein bisschen besser, meine Funktionsfähigkeit wurde besser“, sagte Joel und beruhigte seine Fans: „Ich bin okay. Ich will, dass Leute wissen: Macht euch keine Sorgen um mich. Ich gehe nirgendwohin. Ich bin immer noch hier.“