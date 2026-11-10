Karambolagen im Nebel
Bulgarien: 11 Tote bei Horror-Crashes auf Autobahn
Horror-Crash in Bulgarien: Bei zwei Massenkarambolagen auf einer Autobahn nahe der Ortschaft Zhinitsa im Südosten des Landes sind elf Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Personen wurden verletzt.
„Die Opferbilanz liegt derzeit bei elf Toten und 48 Verletzten“, sagte Regierungschef Rumen Radew am Dienstag. Die Verletzten wurden von den Rettungskräften zunächst in Krankenhäuser in den Städten Sliven, Yambol und Burgas transportiert.
Stundenlang in Wracks eingeklemmt
Zum Einsatz kamen anschließend auch Flugzeuge des Militärs und der Regierung, um zahlreiche Verletzte in die Hauptstadt Sofia zu überstellen. Einige Personen waren auch nach mehreren Stunden noch in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.
Unfallstellen nur wenige Kilometer voneinander entfernt
Die Unfälle mit etwa 50 beteiligten Fahrzeugen ereigneten sich etwa fünf Kilometer voneinander entfernt bei dichtem Nebel in beiden Fahrtrichtungen der Trakia-Autobahn (A1) zwischen der Sofia und dem Schwarzmeerort Burgas.
Die Wracks liegen auf insgesamt sechs Fahrspuren. Eine der Karambolagen wurde von einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Bus ausgelöst.
Radev gab während des Bulgarienbesuchs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Stellungnahme ab und sprach von einer „Tragödie“. Von der Leyen kündigte an, ihren Besuch abzukürzen. „Ich möchte mein tiefstes Beileid aussprechen und den Rettungskräften meinen Respekt zollen“, sagte von der Leyen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.