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Karambolagen im Nebel

Bulgarien: 11 Tote bei Horror-Crashes auf Autobahn

Ausland
10.11.2026 11:51
Mindestens elf Menschenleben forderten zwei Massenkarambolagen auf einer bulgarischen Autobahn.
Mindestens elf Menschenleben forderten zwei Massenkarambolagen auf einer bulgarischen Autobahn.(Bild: AFP/HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL D)
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Von krone.at

Horror-Crash in Bulgarien: Bei zwei Massenkarambolagen auf einer Autobahn nahe der Ortschaft Zhinitsa im Südosten des Landes sind elf Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Personen wurden verletzt.

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„Die Opferbilanz liegt derzeit bei elf Toten und 48 Verletzten“, sagte Regierungschef Rumen Radew am Dienstag. Die Verletzten wurden von den Rettungskräften zunächst in Krankenhäuser in den Städten Sliven, Yambol und Burgas transportiert.

Stundenlang in Wracks eingeklemmt
Zum Einsatz kamen anschließend auch Flugzeuge des Militärs und der Regierung, um zahlreiche Verletzte in die Hauptstadt Sofia zu überstellen. Einige Personen waren auch nach mehreren Stunden noch in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Unfallstellen nur wenige Kilometer voneinander entfernt
Die Unfälle mit etwa 50 beteiligten Fahrzeugen ereigneten sich etwa fünf Kilometer voneinander entfernt bei dichtem Nebel in beiden Fahrtrichtungen der Trakia-Autobahn (A1) zwischen der Sofia und dem Schwarzmeerort Burgas.

Die Wracks liegen auf insgesamt sechs Fahrspuren. Eine der Karambolagen wurde von einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Bus ausgelöst.

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Radev gab während des Bulgarienbesuchs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Stellungnahme ab und sprach von einer „Tragödie“. Von der Leyen kündigte an, ihren Besuch abzukürzen. „Ich möchte mein tiefstes Beileid aussprechen und den Rettungskräften meinen Respekt zollen“, sagte von der Leyen.

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