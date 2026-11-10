Bulgarien: 11 Tote bei Horror-Crashes auf Autobahn

Radev gab während des Bulgarienbesuchs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Stellungnahme ab und sprach von einer „Tragödie“. Von der Leyen kündigte an, ihren Besuch abzukürzen. „Ich möchte mein tiefstes Beileid aussprechen und den Rettungskräften meinen Respekt zollen“, sagte von der Leyen.