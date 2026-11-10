Hirsch nach zehn Tagen aus Plastikkürbis befreit

Dehydriertes Tier musste betäubt werden

Der Tierschutzorganisation zufolge durchkämmten Mitarbeiter und Freiwillige neun Tage lang die waldige Umgebung. Erst am 9. November wurde der Hirsch in den Wäldern des Hines-Nationalparks gesichtet. „Wir mussten steile, matschige Böschungen und Hügel hinaufklettern, über umgestürzte Äste steigen und uns durch dichtes Gestrüpp kämpfen – ehe wir dem Hirsch zur sicheren Entfernung des Eimers ein Betäubungsmittel verabreichen konnten“, so die Detroit Animal Welfare Group.