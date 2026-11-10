Kurz vorm Verhungern
Hirsch nach zehn Tagen aus Plastikkürbis befreit
Eine Woche lang konnte er seine menschlichen Verfolger in den Wäldern von Michigan abschütteln. Doch dann wurde ein junger Hirsch gestellt. Nicht von Jägern, sondern Mitarbeitern einer Tierschutzorganisation, die ihn nicht abschießen, sondern vor dem sicheren Tod retten wollten.
Ein Einwohner der Kleinstadt Romeo hatte am 31. Oktober die Detroit Animal Welfare Group alarmiert. Er meldete, dass ein Tier, dessen Schnauze in einem orangen Kürbis-Plastikeimer feststeckte, durch seinen Garten gelaufen war.
Diese Behälter werden von Kindern zu Halloween verwendet, um ihre gesammelten Süßigkeiten dort hineinzutun. Damit war es dem Tier unmöglich, Nahrung oder Flüssigkeit zu sich zu nehmen und es wäre verhungert.
Dehydriertes Tier musste betäubt werden
Der Tierschutzorganisation zufolge durchkämmten Mitarbeiter und Freiwillige neun Tage lang die waldige Umgebung. Erst am 9. November wurde der Hirsch in den Wäldern des Hines-Nationalparks gesichtet. „Wir mussten steile, matschige Böschungen und Hügel hinaufklettern, über umgestürzte Äste steigen und uns durch dichtes Gestrüpp kämpfen – ehe wir dem Hirsch zur sicheren Entfernung des Eimers ein Betäubungsmittel verabreichen konnten“, so die Detroit Animal Welfare Group.
Der Hirsch war dehydriert und wurde zunächst mit Flüssigkeit versorgt. Anschließend hob man die Wirkung des Betäubungsmittels auf und entließ das Tier zurück in die Freiheit.
„Nicht vor 8. Dezember verzehren“
Zuvor erhielt der Hirsch eine Ohrmarke mit der Warnung „Nicht vor folgendem Zeitpunkt verzehren“ und dem Datum 8. Dezember 2026. Diese ist gesetzlich vorgeschrieben, um die menschliche Gesundheit zu schützen, falls das Tier nach der Verabreichung von Beruhigungsmitteln zur Fleischgewinnung erlegt werden sollte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.