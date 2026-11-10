FinanzOnline: Diese neuen Regeln gelten ab 2027

Mit 1. Jänner 2027 tritt eine neue FinanzOnline-Verordnung in Kraft. Damit ändert sich besonders der Einstieg in das Steuerportal. Klassische Zugangsdaten werden Schritt für Schritt abgeschafft, stattdessen soll die ID Austria zum Standard werden. Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, riskiert eine hohe Strafe.
Der Einstieg in das Steuerportal ist künftig auf drei Arten möglich: User können sich entweder mit der ID Austria oder mit einer elektronischen Identität aus einem anderen EU-Land mit hohem Sicherheitsniveau anmelden. Außerdem ist eine Anmeldung mit Zugangsdaten samt zweitem Authentifizierungsfaktor, etwa einem Code aus einer App, möglich.
Alte Zugangsdaten bis 2029 abgeschafft
Neue klassische Zugangsdaten bekommen Privatpersonen ab 2027 nur noch in Ausnahmefällen. Das gilt etwa, wenn jemand keine ID Austria erhalten kann oder deren Registrierung und Nutzung nicht zumutbar ist. Eine Ausnahme wird außerdem bei Steuerberatern gemacht. Bestehende Zugangsdaten von Privatpersonen sollen ab 1. Oktober 2029 außer Kraft gesetzt werden. Erfährt das Finanzamt, dass jemand bereits über eine ID Austria verfügt, können die alten Zugangsdaten auch schon früher deaktiviert werden, so „Finanz.at“.
Auch die Anmeldung per Fax wird abgeschafft. Die neue Verordnung wurde bereits im September 2026 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ersetzt die bisherige Regelung aus dem Jahr 2006.
Rechtzeitig auf ID Austria umsteigen
Personen, die das Portal jetzt noch mit klassischen Zugangsdaten nutzen, sollten möglichst bald auf die ID Austria umsteigen, rät „Finanz.at“. Diese kann bei vielen Gemeinden, Landespolizeidirektionen oder beim Finanzamt beantragt werden.
Diese Funktion gibt es bald nicht mehr
Bei der Übermittlung von Anträgen und anderen Eingaben an das Finanzamt gibt es ebenfalls Änderungen. Für rund 130 Arten von Eingaben schreibt die neue Verordnung künftig die Verwendung einer bestimmten Funktion innerhalb von FinanzOnline vor. Die Funktion „Sonstige Anbringen und Anfragen“ darf künftig nur noch verwendet werden, wenn keine eigene Funktion zur Verfügung steht oder Begründungen gesondert übermittelt werden müssen.
Verstoß kann teuer werden
Wer trotz schriftlicher Aufforderung wiederholt einen anderen Übermittlungsweg verwendet, obwohl eine eigene Funktion vorgesehen ist, riskiert eine Strafe von bis zu 700 Euro. Das betrifft insbesondere Fälle, in denen eine Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung besteht.
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