FinanzOnline: Diese neuen Regeln gelten ab 2027

Alte Zugangsdaten bis 2029 abgeschafft

Neue klassische Zugangsdaten bekommen Privatpersonen ab 2027 nur noch in Ausnahmefällen. Das gilt etwa, wenn jemand keine ID Austria erhalten kann oder deren Registrierung und Nutzung nicht zumutbar ist. Eine Ausnahme wird außerdem bei Steuerberatern gemacht. Bestehende Zugangsdaten von Privatpersonen sollen ab 1. Oktober 2029 außer Kraft gesetzt werden. Erfährt das Finanzamt, dass jemand bereits über eine ID Austria verfügt, können die alten Zugangsdaten auch schon früher deaktiviert werden, so „Finanz.at“.