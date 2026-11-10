Dänemark sagt der Ukraine 642 Millionen Euro zu

Europäer in Abu Dhabi nicht mit am Verhandlungstisch

In Abu Dhabi begannen unterdessen die Verhandlungen zwischen ukrainischen und russischen Vertretern unter US-Vermittlung. Die Europäer sitzen dabei nicht mit am Verhandlungstisch. Vertreter mehrerer europäischer Länder, darunter Deutschland, kamen in Abu Dhabi am Dienstag aber zu separaten Gesprächen mit der ukrainischen Delegation und den US-Unterhändlern zusammen.