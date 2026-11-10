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„Kampf geht weiter“

Dänemark sagt der Ukraine 642 Millionen Euro zu

Außenpolitik
10.11.2026 13:23
Selenskyj wurde in Kopenhagen von der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen empfangen.
Selenskyj wurde in Kopenhagen von der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen empfangen.(Bild: AFP/MADS CLAUS RASMUSSEN)
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Von krone.at

Dänemark hat der Ukraine neue Militärhilfen in Höhe von etwa 642 Millionen Euro zugesagt. Zudem stellt das Land rund 20 Millionen Euro für den ukrainischen Energiesektor bereit.

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Außenminister Lars Lökke Rasmussen kündigte das Mega-Investment am Dienstag anlässlich eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kopenhagen an. Dort soll über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine, deren Luftverteidigung und die Sicherheit der Infrastruktur beraten werden.

Kopenhagen: „Der Kampf geht weiter“
An dem Treffen mit Selenskyj nehmen neben der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson, der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Störe und ihr finnischer Kollege Petteri Orpo teil.

„Der Kampf der Ukrainer für ein freies Land und ein freies Europa geht weiter“, betonte Frederiksen am Dienstag. „Fast fünf Jahre nach der groß angelegten Invasion fallen weiterhin Bomben auf Zivilisten, auf Hilfszentren sowie auf Anlagen zur Wasser- und Wärmeversorgung. Deshalb müssen wir standhaft bleiben“, mahnte die Ministerpräsidentin.

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Die nordischen Länder gehören zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland. Im Oktober hatte sich Selenskyj in Oslo bereits mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff sowie Störe und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb getroffen.

Ende Oktober führten Störe und Stubb ein Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg, was bei Frederiksen auf deutliche Kritik stieß. Sie warf ihren Kollegen einen Alleingang vor. Die Initiative sei zuvor nicht mit den EU-Partnern abgesprochen worden.

Europäer in Abu Dhabi nicht mit am Verhandlungstisch
In Abu Dhabi begannen unterdessen die Verhandlungen zwischen ukrainischen und russischen Vertretern unter US-Vermittlung. Die Europäer sitzen dabei nicht mit am Verhandlungstisch. Vertreter mehrerer europäischer Länder, darunter Deutschland, kamen in Abu Dhabi am Dienstag aber zu separaten Gesprächen mit der ukrainischen Delegation und den US-Unterhändlern zusammen.

Das Flächendiagramm zeigt die monatlichen russischen Luftangriffe auf die Ukraine von 2022 bis 2026. Der Einsatz von Drohnen steigt ab 2024 stark an und erreicht 2025 einen Höchststand. Mehrere Angriffswellen gegen die Energieversorgung sind markiert. Quelle: IEA.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg mit westlicher Hilfe. Bisherige Verhandlungen unter US-Vermittlung haben keinen Durchbruch gebracht. Einigen konnten sich die Kriegsparteien aber bereits mehrfach auf humanitäre Aktionen, etwa auf den Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen gefallener Soldaten.

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