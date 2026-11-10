Hacker erbeuten russische Statistik zu Gefallenen

Diese Zahl ist wesentlich höher als von anderen Quellen angegeben: So kamen das unabhängige russische Exilmedium „Mediazona“ und die BBC auf 285.881 namentlich bestätigte russische Gefallene. Dabei wurde jedoch betont, dass die Dunkelziffer sehr hoch sein könne. Die ukrainischen Behörden gehen sogar von weitaus höheren Verlusten der russischen Armee aus: Sie vermuten, dass bis 8. November mehr als 1,6 Millionen russische Soldaten getötet oder so schwer verwundet worden sind, dass sie nicht mehr kämpfen konnten. Alle diese Daten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.