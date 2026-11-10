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450.000 tote Soldaten

Hacker erbeuten russische Statistik zu Gefallenen

Außenpolitik
10.11.2026 11:50
Russische Soldaten in besetztem Gebiet in der Ukraine
Russische Soldaten in besetztem Gebiet in der Ukraine(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Russland hält sich darüber bedeckt, wie viele seiner Soldaten im Krieg mit der Ukraine bereits getötet worden sind. Zwei Hackergruppen sollen nun Behördendaten erbeutet haben, die Aufschluss auf die Anzahl an Gefallenen geben sollen. Demnach sollen mehr als 450.000 russische Soldaten seit Kriegsbeginn getötet worden sein.

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Der pro-ukrainischen Hackergruppe „Silent Crow“ und dem oppositionellen belarussischen Hackerkollektiv „Belarusian Cyber Partisans“ ist es offenbar gelungen, sich Zugang zu Datenbanken der staatlichen russischen Statistikbehörde Rosstat zu verschaffen. Darin sind auch die Todesursachen der Staatsbürger aufgeführt. 

Daten auf Website veröffentlicht
Damit sind die militärischen Verluste Moskaus nachvollziehbar: Seit Februar 2022 seien demnach 450.100 russische Soldaten gestorben. Für diese Erkenntnisse durchforsteten die Todesurkunden und ordneten die Sterbefälle Gefallenen zu, wenn darauf Angaben wie „im Kriegsgebiet“ oder „bei Kampfhandlungen“ zu lesen waren. Die Daten machten die beiden Gruppen auch auf einer Website zugänglich. 

Bis Jahresende bis zu 597.000 tote russische Soldaten 
Die so ermittelte Anzahl an Todesfällen könnte allerdings noch höher sein: Denn Sterbefälle würden laut Autoren teilweise erst Monate später erfasst. So wird vermutet, dass bis zum Stichtag im August etwa 50.000 Fälle noch nicht registriert waren. Bis Ende dieses Jahres wird davon ausgegangen, dass zwischen 563.000 und 597.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg getötet worden sind. 

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Diese Zahl ist wesentlich höher als von anderen Quellen angegeben: So kamen das unabhängige russische Exilmedium „Mediazona“ und die BBC auf 285.881 namentlich bestätigte russische Gefallene. Dabei wurde jedoch betont, dass die Dunkelziffer sehr hoch sein könne. Die ukrainischen Behörden gehen sogar von weitaus höheren Verlusten der russischen Armee aus: Sie vermuten, dass bis 8. November mehr als 1,6 Millionen russische Soldaten getötet oder so schwer verwundet worden sind, dass sie nicht mehr kämpfen konnten. Alle diese Daten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. 

Seit Beginn des Angriffskrieges konnte Russland rund 73.000 Quadratmeter ukrainisches Gebiet unter seine Kontrolle bringen. Laut der Auswertung der Hacker wären damit durchschnittlich mehr als sechs russische Soldaten pro erobertem Quadratkilometer gefallen.

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