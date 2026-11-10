LIVE ab 19:25 Uhr: JAGS gastieren beim HC Linz

Der amtierende Handball-Champion aus Bad Vöslau ist in den letzten Wochen wieder in Fahrt gekommen. Im Nachtragsspiel der HLA-Meisterliga will der HC Linz nach zwei Niederlagen in Serie allerdings wieder in die Spur finden. Im Stream (siehe unten) sowie auf krone.tv sehen Sie das Top-Spiel ab 19:25 Uhr. Kommentiert wird die Begegnung von Martin Grasl.