Monate nach Tat: Spuren entlarvten nun Einbrecher

Nach einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb Ende August in Gries am Brenner in Tirol konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen identifizieren. Der Aufenthaltsort des 27-jährigen Polen ist derzeit jedoch noch unbekannt.
Die Tat liegt Monate zurück: In der Nacht zum 29. August verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb in Gries am Brenner. Der Eindringling erbeutete damals Bargeld und ein Handy. Durch den Coup entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.
Spuren gesichert, jetzt Treffer
Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurden damals am Tatort Spuren gesichert. Jetzt gab es einen Treffer. Den Kriminalisten gelang es, einen 27-jährigen Polen als Tatverdächtigen zu ermitteln.
Aufenthaltsort nicht bekannt
Doch es war dies nur ein Teilerfolg. Der derzeitige Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters sei aktuell nämlich noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen sind deshalb noch im Gange.
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