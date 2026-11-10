Monate nach Tat: Spuren entlarvten nun Einbrecher

Die Tat liegt Monate zurück: In der Nacht zum 29. August verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb in Gries am Brenner. Der Eindringling erbeutete damals Bargeld und ein Handy. Durch den Coup entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.