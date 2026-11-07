Mann schoss in Krakau aus fahrendem Auto: 5 Tote

Zahlreiche Waffen im Auto

Im Auto des Mannes seien noch zahlreiche weitere Waffen und Munition sichergestellt worden. In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos, die zeigen, wie der verletzt am Boden liegende, mit einer Art Militäruniform und einem Helm bekleidete Tatverdächtige von der Polizei überwältigt wird. Die Bewohner der Stadt mit rund 800.000 Einwohnern werden gebeten, sich dem Marktplatz nicht zu nähern.