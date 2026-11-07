Viele Waffen bei sich
Mann schoss in Krakau aus fahrendem Auto: 5 Tote
Aus einem fahrenden Auto heraus hat im polnischen Krakau ein Mann mindestens fünf Personen erschossen. Weitere 15 Menschen wurden verletzt, darunter auch Polizisten. Der Schütze soll eine Uniform getragen und zahlreiche Waffen bei sich gehabt haben. Er wurde bei seiner Festnahme schwer verletzt.
Wie unter anderem die Plattform onet.pl berichtete, habe der 24-jährige Mann aus dem fahrenden Auto mit einer militärischen Langwaffe auf die Passanten geschossen. Mindestens fünf Menschen sind laut Polizei ums Leben gekommen. 15 Personen wurden verletzt, darunter drei Polizisten. Zum Motiv des Schützens gibt es aktuell noch keine Informationen.
Die Polizei schrieb auf der Plattform X, dass der Mann gegen 15 Uhr mit seinem Auto auf den zentralen Marktplatz in Krakau gefahren sei und dann wahllos geschossen habe.
Schütze festgenommen
Der Schütze habe versucht zu flüchten und sei von der Polizei angeschossen und festgenommen worden. Der Mann soll sich in einem kritischen Zustand befinden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist er polnischer Staatsbürger.
Der Schütze habe eine Uniform getragen und eine militärische Langwaffe genutzt, sagte ein Polizist dem Sender TVN24. Laut inoffiziellen Informationen der Polizei könnte es sich um einen Terroranschlag gehandelt haben, berichtet onet.pl.
Krakau liegt im Süden von Polen:
Zahlreiche Waffen im Auto
Im Auto des Mannes seien noch zahlreiche weitere Waffen und Munition sichergestellt worden. In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos, die zeigen, wie der verletzt am Boden liegende, mit einer Art Militäruniform und einem Helm bekleidete Tatverdächtige von der Polizei überwältigt wird. Die Bewohner der Stadt mit rund 800.000 Einwohnern werden gebeten, sich dem Marktplatz nicht zu nähern.
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk teilte mit, dass die Polizei einen Schusswechsel untersuche. Er werde vom Innenministerium auf dem Laufenden gehalten, schrieb er auf X. Krakaus Bürgermeister Łukasz Gibała teilte mit, dass im Rathaus ein Krisenstab im Einsatz sei. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer“, sagte er. Der polnische Präsident Karol Nawrocki erklärte ebenfalls, seine Gedanken seien bei den Opfern, den Angehörigen und allen betroffenen Familien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.