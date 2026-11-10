Brisant! GAK-Spieler reist in die Krisenregion

Die aktuelle Länderspielpause ist für den GAK nach den letzten Rückschlägen ohnehin nicht sehr stimmungsvoll. Die jüngsten Team-Abstellungen sorgen bei den Verantwortlichen für weitere graue Haare. Alles hofft, dass Jacob Italiano und Petar Markovic (ÖFB U21) gesund von ihren Teams zurückkehren. Mit den verletzten Owusu, Vraa, Guerti sowie dem gesperrten Oberleitner fehlen am 21.11. daheim gegen Rapid vier Mann.