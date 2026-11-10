Angriffe auf Kühlregale: „Bedrohung wird steigen“

Vergangene Woche attackierten Hacker Kühlregale in Supermärkten quer durch Europa. Einer der größten Hersteller von solchen Kühlsystemen kommt aus Linz. Wie konnten die Cyberkriminellen die Tiefkühlregale manipulieren und wie sicher sind unsere Lebensmittel in Zukunft? Hauser-Manager Peter Breitenfellner gibt Antworten.
„Das macht uns einfach nur wütend! In der vergangenen Nacht wurden unsere Kühlanlagen durch einen Cyberangriff auf bis zu 50 Grad hochgeheizt. Unmengen an Lebensmittel mussten in die Tonne“ – das berichtete letzte Woche der Edeka-Supermarkt im bayrischen Reisbach, keine 60 Kilometer von Oberösterreichs Landesgrenze entfernt. Das Geschäft wurde wie viele andere in Europa Opfer von bisher unbekannten Hackern, die durch Angriffe auf Kühlsysteme Tonnen an Lebensmitteln zerstörten.
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