Social-Media-Verbot ersetzt Verantwortung nicht

Aktuell wird das Verbot von Social-Media-Plattformen für unter 14-Jährige in Österreich heiß diskutiert. Und genau das hat sich der Dozent und Kommunikationswissenschaftler Andreas Schulz-Tomančok zunutze gemacht. „In meiner Arbeit habe ich beobachtet, dass Studenten viel motivierter sind, wenn sie an einem aktuellen Thema forschen. Besonders wenn es umstritten ist und die Ergebnisse einen Mehrwert für die Gesellschaft liefern, ist das Interesse viel größer. Dann stecken die Studierende auch mehr Arbeit in die Forschung, was sie natürlich wiederum aufwertet“, so Tomančok.