Falsch verteilt: Zuwanderer sammeln sich in Wien

In Wien waren 2025 exakt 17,1 Prozent der ausländischen Staatsbürger arbeitslos gemeldet. Fast jeder Sechste. In Tirol traf es nur jeden 16., die Quote lag bei 6,1 Prozent. Auch Salzburg (6,2 Prozent) und das Burgenland (5,4 Prozent) liegen weit darunter. Der Bundesschnitt: 11 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Denkfabrik Agenda Austria auf Basis von Daten des Arbeitsmarktservice (AMS), der Statistik Austria und des Österreichischen Integrationsfonds.