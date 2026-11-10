Falsch verteilt: Zuwanderer sammeln sich in Wien

Rund vier von zehn Migranten leben in der Bundeshauptstadt – ausgerechnet dort, wo der Sprung in die Arbeit am schwersten gelingt. Ein Vergleich der Bundesländer zeigt, wie groß die Kluft ist und wer am Ende die Rechnung bezahlt. Hoffnung macht immerhin der neueste Bericht des AMS.
In Wien waren 2025 exakt 17,1 Prozent der ausländischen Staatsbürger arbeitslos gemeldet. Fast jeder Sechste. In Tirol traf es nur jeden 16., die Quote lag bei 6,1 Prozent. Auch Salzburg (6,2 Prozent) und das Burgenland (5,4 Prozent) liegen weit darunter. Der Bundesschnitt: 11 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Denkfabrik Agenda Austria auf Basis von Daten des Arbeitsmarktservice (AMS), der Statistik Austria und des Österreichischen Integrationsfonds.
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