Urteil in Mordprozess
Fall Fabian: Lebenslange Haft für Gina H. (30)!
Im Fall Fabian ist am Dienstag ein Urteil gefallen – die 30-jährige Gina H. wurde schuldig gesprochen. Sie wurde zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt.
Nach 34 Prozesstagen gibt es Klarheit im Fall Fabian. Das Gericht erkannte bei der Schuldigen auch die besondere Schwere der Schuld. Dadurch ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Achtjähriger mit Messerstichen getötet
Die 30-Jährige hatte den Jungen im Oktober 2025 unter einem Vorwand aus der Wohnung seiner Mutter gelockt. Anschließend hat sie ihn an einem entlegenen Tümpel erstochen.
Beziehungskonflikt als Tathintergrund
Die Angeklagte Gina H. ist eine frühere Partnerin von Fabians Vater. Laut Staatsanwaltschaft war ein Beziehungsstreit des Ex-Paares der Hintergrund für die grausame Tat. Das Verbrechen sorgte bis über die Landesgrenzen hinaus für Entsetzen.
Die 30-Jährige hielt an ihrer Unschuld fest. In einem letzten Statement beteuerte sie, sie wolle dafür „bis zum höchsten Gericht“ gehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.