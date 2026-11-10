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Urteil in Mordprozess

Fall Fabian: Lebenslange Haft für Gina H. (30)!

Ausland
10.11.2026 12:51
Gina H. (30) wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.
Gina H. (30) wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.(Bild: APA/dpa/Jens Bttner)
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Von krone.at

Im Fall Fabian ist am Dienstag ein Urteil gefallen – die 30-jährige Gina H. wurde schuldig gesprochen. Sie wurde zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. 

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Nach 34 Prozesstagen gibt es Klarheit im Fall Fabian. Das Gericht erkannte bei der Schuldigen auch die besondere Schwere der Schuld. Dadurch ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

Achtjähriger mit Messerstichen getötet
Die 30-Jährige hatte den Jungen im Oktober 2025 unter einem Vorwand aus der Wohnung seiner Mutter gelockt. Anschließend hat sie ihn an einem entlegenen Tümpel erstochen.

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Beziehungskonflikt als Tathintergrund
Die Angeklagte Gina H. ist eine frühere Partnerin von Fabians Vater. Laut Staatsanwaltschaft war ein Beziehungsstreit des Ex-Paares der Hintergrund für die grausame Tat. Das Verbrechen sorgte bis über die Landesgrenzen hinaus für Entsetzen.

Die 30-Jährige hielt an ihrer Unschuld fest. In einem letzten Statement beteuerte sie, sie wolle dafür „bis zum höchsten Gericht“ gehen. 

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