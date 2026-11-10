Weinviertel-Rechenzentrum wegen Insolvenz gekippt

Fast 20 Fußballfelder sollte das Rechenzentrum in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf groß sein. Die vielen Gerüchte, Unsicherheiten und Kritik sollen nun gänzlich umsonst gewesen sein. Am Montag bestätigte Ortschef Elmar Schöberl: „Das Projekt wird nicht weiterverfolgt“. Bereits im Juni 2025 wurden Pläne um ein Mega-Datacenter beschlossen. Die Bürgerliste von Stadtrat Helmut Doschek stimmte damals schon dagegen. „Bei einem Projekt dieser Größe – 14 Hektar – muss man die Bevölkerung mit einbeziehen. Auch jetzt bleibt Doschek stutzig: „Noch im vergangenen September wurden zu diesem Projekt öffentliche Gelder freigegeben – und jetzt soll alles plötzlich vorbei sein?“, fragt er.