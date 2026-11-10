Weinviertel-Rechenzentrum wegen Insolvenz gekippt

Aus für riesige Pläne in Zistersdorf im Weinviertel: Der Vertrag der Gemeinde wurde von der Datacenter Zistersdorf GmbH nie unterzeichnet. Ein Industriegebiet soll es trotzdem werden.
Fast 20 Fußballfelder sollte das Rechenzentrum in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf groß sein. Die vielen Gerüchte, Unsicherheiten und Kritik sollen nun gänzlich umsonst gewesen sein. Am Montag bestätigte Ortschef Elmar Schöberl: „Das Projekt wird nicht weiterverfolgt“. Bereits im Juni 2025 wurden Pläne um ein Mega-Datacenter beschlossen. Die Bürgerliste von Stadtrat Helmut Doschek stimmte damals schon dagegen. „Bei einem Projekt dieser Größe – 14 Hektar – muss man die Bevölkerung mit einbeziehen. Auch jetzt bleibt Doschek stutzig: „Noch im vergangenen September wurden zu diesem Projekt öffentliche Gelder freigegeben – und jetzt soll alles plötzlich vorbei sein?“, fragt er.
Insolventer Immobilien-Investor
Angeblich habe sich der Projektbetreiber, die Datacenter Zistersdorf GmbH, seit Monaten nicht gemeldet. Auch das Wort Insolvenz macht die Runde. „Der Vertrag von der Gemeinde wurde vom Betreiber nie unterzeichnet“, stellt der Ortschef klar. „Damit kam kein rechtswirksamer Abschluss zustande.“ Hinter der Gesellschaft stehen ein deutscher Windkraftbetreiber und der Salzburger Immobilien-Investor Soini GmbH. Letzterer musste mit einer anderen Gesellschaft im Sommer Insolvenz anmelden.
Grüne: „Wertvolle Felder“
Die Grünen jubeln über das Aus: „Die Fläche ist auch wertvolles Ackerland“, sagt, wie berichtet, Georg Ecker. Die Gemeinde möchte auf den 14 Hektar dennoch ein Art Wirtschaftspark verwirklichen, heißt es in der Stellungnahme von Bürgermeister Schöberl. Immerhin würden damit wertvolle Arbeitsplätze für die Region geschaffen. Kritiker Doschek möchte daher auf jeden Fall eine Volksbefragung, für ihn sind die Pläne um das Rechenzentrum noch nicht vom Tisch. „Es handelt sich um eine riesige Fläche. Da sollte die Bevölkerung zu Wort kommen!“
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