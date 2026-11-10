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10 Jahre gratis wohnen

50 Häuser verschenkt: Italien startet neue Aktion

Ausland
10.11.2026 12:38
Bilder auf der Website zu der Aktion zeigen, wie die Häuser nach der Sanierung aussehen sollen.
Bilder auf der Website zu der Aktion zeigen, wie die Häuser nach der Sanierung aussehen sollen.(Bild: ripopola.regione.calabria.it)
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Von krone.at

Anfang November hat in Italien die Bewerbungsphase für ein neues Projekt begonnen: Die Region Kalabrien bietet Menschen an, zehn Jahre lang mietfrei in neu restaurierten Häusern zu wohnen. Die Aktion soll das beliebte Urlaubsziel wiederbeleben.

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Mit dem Pilotprojekt „Ripopola Calabria“ will die Region der Abwanderung aus kleinen Städten entgegenwirken. Insgesamt 50 Häuser werden renoviert und können zehn Jahre lang bewohnt werden – ohne auch nur einen Cent Miete zu bezahlen.

Das Projekt umfasst Immobilien aus 26 Gemeinden mit jeweils weniger als 5000 Einwohnern. Die Region Kalabrien übernimmt die Sanierungskosten für die leer stehenden Gebäude. Insgesamt stehen 20 Millionen Euro für das Projekt bereit, wie „Südtirolnews“ berichtete.

Auf seinem Instagram Account präsentierte der Präsident von Kalabrien, Roberto Occhiuto, das Projekt:

Bewohner zahlen nur Instandhaltungskosten
Die Aktion umfasst verschiedene Immobilien. Von einer Zweizimmerwohnung bis hin zu 140 Quadratmeter großen Häusern ist vieles dabei. Das Wohnprojekt unterscheidet sich von den bereits bekannten „Ein-Euro-Häusern“ bei denen die Bewohner die Immobilien selbst kaufen müssen – In Kalabrien übernimmt die Region alle Kosten. Die Bewohner zahlen lediglich für Möbel, laufende Nebenkosten und die Instandhaltung.

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Bewerbungsfrist endet am 18. Dezember 2026
Die Aktion ist jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft: Für die Bewerbung kommen nur Personen infrage, die mindestens 18 Jahre alt sind und drei Jahre oder länger außerhalb Kalabriens gewohnt haben. Das Haus muss zehn Jahre lang als Hauptwohnsitz genutzt werden. Eine touristische Vermietung oder Untervermietung, etwa als Airbnb, ist nicht erlaubt.

Auf dem Online-Portal „ripopola.regione.calabria.it“ können sich Interessierte für eine der Immobilien bewerben. Die Frist dafür endet am 18. Dezember.

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