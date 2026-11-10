50 Häuser verschenkt: Italien startet neue Aktion

Bewohner zahlen nur Instandhaltungskosten

Die Aktion umfasst verschiedene Immobilien. Von einer Zweizimmerwohnung bis hin zu 140 Quadratmeter großen Häusern ist vieles dabei. Das Wohnprojekt unterscheidet sich von den bereits bekannten „Ein-Euro-Häusern“ bei denen die Bewohner die Immobilien selbst kaufen müssen – In Kalabrien übernimmt die Region alle Kosten. Die Bewohner zahlen lediglich für Möbel, laufende Nebenkosten und die Instandhaltung.