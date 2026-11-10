Das große Achselzucken: „Männer bleiben Männer“

Hat Peking den wohl mächtigsten Mann der KI-Branche in eine Honigfalle gelockt und dadurch sensible Informationen erhalten? Diese Frage birgt enorme Sprengkraft – wirtschaftlich wie politisch. Doch in Washington nimmt man die außerehelichen Aktivitäten von Nvidia-CEO Jensen Huang verblüffend locker zur Kenntnis …
Information ist Macht, technischer Vorsprung bedeutet Kontrolle. Insbesondere die USA haben dies über die Jahrzehnte immer wieder unter Beweis gestellt. Dass der Nvidia-Boss eine außereheliche Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin unterhielt, müsste eigentlich sämtliche Alarmglocken schrillen lassen.
Das große Achselzucken in Washington
US-Präsident Donald Trump stärkt dem Top-Manager jedoch öffentlich den Rücken. Das könne schon mal passieren. Huang sei ein „guter Typ, ein wirklich feiner Mensch“ und das ist alles, was zähle: „Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich.“ In Washingtons Machtzentrum wird einfach mit den Achseln gezuckt. Experten und Analysten reiben sich seither die Augen.
Das „Wall Street Journal“ erkennt folgendes Motto: „Männer bleiben nun mal Männer.“ Doch das sei gefährlich kurz gedacht. „Der Skandal ist eine deutliche Warnung davor, wie China versucht, die Führungsetagen der amerikanischen Wirtschaft zu unterwandern, um bei der Künstlichen Intelligenz zu dominieren“, wird in einem Leitartikel der Zeitung festgehalten.
Die Chinesen würden KI nutzen, um die „militärischen und antiamerikanischen Ziele Pekings voranzubringen“. Nvidias Hochleistungschips würden ihnen dabei helfen.
Zur Erinnerung: Die USA versuchen seit 2022 mit Exportkontrollen, Chinas Zugang zu diesen Technologien einzuschränken – insbesondere zu Nvidias Hochleistungschips. Die Affäre ist somit eine Frage der nationalen Sicherheit. „Es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, dass Herr Huang etwas anderes als ein Patriot ist. Allerdings vertritt er die naive Sicht, die einige aus dem Umfeld von Trump teilen, wonach China ein wirtschaftlicher Rivale und kein geopolitischer Gegner sei“, schlussfolgert die Branchenzeitung.
In den vergangenen 33 Jahren wuchs Nvidia mit Huang an der Spitze in einem atemberaubenden Tempo: Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz als Folge des KI-Booms die Marke von 400 Milliarden Dollar knacken. Vor vier Jahren waren es noch 27 Milliarden Dollar.
Wie viel Macht darf eine Person haben?
Huangs Affäre wirft ein Schlaglicht darauf, dass Nvidia für seine Größe außerordentlich stark auf eine Einzelperson zugeschnitten ist. Jede wichtige Entscheidung läuft über den 63-Jährigen. Rund 60 Nvidia-Manager berichteten direkt an ihn, schrieb der Finanzdienst Bloomberg.
Es gibt zwar Top-Manager, die einzelne Bereiche verantworten. Aber sie sind eng auf ihre Themen spezialisiert, während nur Huang das große Ganze überblickt. Zu einer Nachfolgeregelung ist nichts bekannt. Anders als bei anderen Tech-Konzernen wurde kein Nvidia-Manager je als möglicher Kronprinz gehandelt. Huang sagte jüngst in einem Bloomberg-Interview (vor dem Eingeständnis der Affäre), er hoffe auf einen Nachfolger aus den eigenen Reihen – würde den Job aber gern noch 20 Jahre selbst machen.
„Dass Menschen aus Fleisch und Blut sich verhalten, wie man es gewohnt ist, während die mächtigen Siliziummaschinen, die sie geschaffen haben, sich autonom in Richtung Einzigartigkeit bewegen, ist kaum überraschend. Doch die Geschichte um Nvidia deckt gravierende Schwachstellen an der Spitze der US-Unternehmen auf, die den Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz anführen“, kommentierte zudem die „Financial Times“.
Führungskräfte (…) können selbst zu einem gefährlichen Risiko werden.
Kommentar der „Financial Times“
Eine wichtige Sicherheitsmaßnahme gegen außer Kontrolle geratene autonome KI-Modelle und -Agenten bestehe darin, Menschen in deren Entwicklung, Betrieb und Überwachung einzubeziehen. „Der Fall Nvidia macht allerdings deutlich, dass verantwortliche Führungskräfte, die in den Prozess eingebunden sind, selbst zu einem gefährlichen Risiko werden können.“
Die Schlüsselrolle Huangs für das Unternehmen dürfte das eher vorsichtige Vorgehen des Nvidia-Verwaltungsrates erklären. Schließlich deuten Dementis der Firma, die nach ersten Medienberichten noch von gewöhnlichen Kundenkontakten sprach, darauf hin, dass Huang auch seinen Konzern hinters Licht geführt haben könnte. Für viele Chefs wäre hier Endstation.
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